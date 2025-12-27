程人富娶中學同學群星到賀　新娘子龍鳳鈪掛滿頸盡顯富家媳婦氣派

2025年聖誕節娛樂圈喜事浪接浪！繼阮小儀驚喜宣佈婚訊後，YouTube頻道「小薯茄」核心成員程人富（富哥），亦選擇在前日（25日）聖誕佳節正式迎娶拍拖11年半的中學同學梁雅瑩（Lenna）。一對新人由朝玩到晚，從校園接新娘外拍到晚上擺婚宴，排場與驚喜感十足，除有童童、阿冰、麗英、小薯茄老闆高Ling外，更邀得洪嘉豪、湯令山、海兒、吳肇軒、Teddy Fan等圈中好友現身，場面星光熠熠。小薯茄instagram分享程人富開心跟大家報喜的片段，興奮高呼：「各位小薯茄，我結婚喇！」

程人富興奮高呼：「各位小薯茄，我結婚喇！」（ig@pomatohk）

二人中學已拍拖，結婚咁大件事，梗係要拉隊返學校影相。（IG@arliu0522）

新娘滿頸金器閃爆全場

現場攝影師分享程人富接新娘的花絮片段，見程人富穿上紅色馬褂，下身是一塊布看似裙款，有別於一般傳統款式。接到新娘子後，程人富即抱起Lenna錫錫，還轉了幾個圈，甜蜜滿瀉！另外，網上亦流出一對新人與兄弟姊妹們在酒店門外拍照，新娘 Lenna 的行頭相當驚人，頸上掛滿多對粗身的龍鳳鈪，加上胸前的巨型金豬牌，排場十足，盡顯富家媳婦氣派。一對新人更特意回到中學操場影外景，紀念這段跨越11年的純真「同學愛」。

新娘子嘅龍鳳鈪掛滿頸。（threads@_amandayyy_）

新娘子嘅龍鳳鈪掛滿頸。（threads@_amandayyy_）

新娘子嘅龍鳳鈪掛滿頸。（threads@_amandayyy_）

接新娘都要擺甫士。（IG@arliu0522）

接新娘都要擺甫士。（IG@arliu0522）

好熱鬧！（IG@arliu0522）

錫錫。（IG@arliu0522）

錫錫。（IG@zerotwo.one.photography）

好熱鬧。（IG@zerotwo.one.photography）

好多相。（IG@zerotwo.one.photography）

FINALLY 四子伴郎團「亂入」 改詞版《阿牛》掀高潮

作為「小薯茄」的元老級成員，程人富的婚禮當然少不了「兄弟幫」。男團 FINALLY 成員阿J（JPG）、肥蚊（Fatman）及朱Mic（M.I.C.）不僅擔任伴郎，更粉墨登場擔任司儀。席間三子聯同新郎哥程人富大玩改詞，將陳奕迅的《阿牛》改詞：「真開心 人人都開心 尤其這新婚 主角我終粉」，令台下賓客笑聲連連。

FINALLY台上獻唱掀高潮。（IG@arliu0522）

FINALLY將陳奕迅的《阿牛》改詞：「真開心 人人都開心 尤其這新婚 主角我終粉」，令台下賓客笑聲連連。（ngaionchi_kathy@Threads）

FINALLY將陳奕迅的《阿牛》改詞：「真開心 人人都開心 尤其這新婚 主角我終粉」，令台下賓客笑聲連連（ngaionchi_kathy@Threads）

吳肇軒整蠱 Teddy Fan 湯令山洪嘉豪星級獻唱

婚宴現場設有互動感十足的 QR Code 點歌環節，賓客可選擇自己唱或由 Live Band 代勞。麗英唱出自己的作品《命中注定在一起》、湯令山送上《勁浪漫 超溫馨》，百厭的吳肇軒竟玩「匿名點歌」，以 Teddy Fan 的名義點了其個人單曲《今次動真格》，並標註「自己唱」。結果 Teddy 在一臉茫然下被邀上台，事後吳肇軒在 Threads 上得意表示：「我已經離開咗會場……其實係我點㗎！」場面爆笑。

一對新人。（ngaionchi_kathy@Threads）

一對新人。（ngaionchi_kathy@Threads）

有點唱環節。（IG@arliu0522）

麗英唱出自己的作品《命中注定在一起》。（IG@arliu0522）

馬拉松式戀情修成正果 網民：由小薯茄拍到變程生程太

程人富與 Lenna 的戀情始於中學，陪伴彼此度過默默無聞的歲月。去年 1 月求婚成功後，富哥曾感性承諾會「一輩子支持照顧」對方。如今兩人正式拉埋天窗，大批粉絲湧入 IG 送上祝福，大讚富哥是演藝圈中難得的長情好男人，更笑言：「期待小薯茄拍一集《程生程太的日常生活》！」

恭喜。（IG@arliu0522）

恭喜！（IG@arliu0522）

過大禮好誇張。（IG@chingyanfu）

過大禮好誇張。（IG@chingyanfu）

點擊睇更多婚紗相：