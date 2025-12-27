逍遙劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《逍遙》陸劇改編自同名小説，徐紀周、楊宇飛為執導，由譚松韻、侯明昊領銜主演的一套以古裝奇幻愛情為題材的電視劇。陸劇小花譚松韻近年憑多部劇集成為熱門劇，今次更首度出演仙俠劇一人分飾兩角，搭檔《與鳳行》人氣上升的侯明昊，更有趙麗穎特別演出，組合陣容華麗！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧逍遥@Weibo

《逍遙》電視劇情大綱

百年前，萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）被人族公主寧安在婚禮當日背叛，一劍刺死。百年後，擁有半靈半人血脈的市井少女肖瑤（譚松韻 飾），意外破除封印，喚醒了沉睡中的紅燁。受萬妖敬仰的紅燁甦醒後，赫然發現肖瑤的容貌與寧安一模一樣，性格卻天差地別，現在的肖瑤性格灑脫、應變力高。肖瑤不僅擾亂了妖界的秩序，更激起紅燁那顆冰封的心。重返萬妖谷的紅燁誓要守護這片地，決不再信任何人族，並尋找傳說中的「玉醴泉」提升靈族實力。

人族與妖族都被慾望驅使，數百年來為了玉醴神泉而爭鬥，紅燁過程中發現肖瑤的血脈是通往玉醴泉的指引。紅燁飽經滄桑，早已看透世間萬物的弱點，他領悟到玉醴神泉不過是眾生慾望的縮影，而與肖瑤的相處中，察覺她真摯純粹，擁有一顆可貴、不受任何欲念支配的之心。二人之間延續跨越三世的情緣羈絆，結伴同行，破除接連捲入的離奇怪案。

《逍遙》播出時間｜最新追劇日曆

《逍遙》電視劇幾時播? 《逍遙》一共有40集，由央視八套、央視頻、愛奇藝、優酷播放，12月27日起，CCTV-8下午3集連播；會員12:42更新5集，而非會員就12:42更新2集；12月28日起，會員12:42更新3集，而非會員每日18:00轉免一集。

《逍遙》演員人物關係圖

《逍遙》演員

譚松韻 飾 肖瑤

前世公主寧安，重生後半靈半人血脈的市井少女

侯明昊 飾 紅燁

萬妖之王被寧安背叛，甦醒後不再信人

汪鐸 飾 秉燭

黃家婧 飾 翩翩

趙麗穎 飾 碎夢仙君