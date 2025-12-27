陳庭欣缺席男友生日會連聖誕外遊都無影　揚言未諗結婚惹情變揣測

現年38歲的2010年港姐冠軍陳庭欣 (Toby) ，與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源 (Benny) 已經拍拖8年，至今一直愛得甜蜜，不時放閃。2021年兩人更共築愛巢，搬入九肚山澐灃一幢洋房豪宅同居享受二人世界，且傳出他們好事近，即使2022年楊振源曾與金髮女子結伴出海傳緋聞，陳庭欣對男友依然投以信任票，兩人的感情看來相當穩定。

陳庭欣與男友楊振源感情穩定。（陳庭欣ig圖片）

（左）2010年度的港姐亞軍張秀文、冠軍陳庭欣、季軍莊思明，以及「最上鏡小姐」李雪瑩。（VCG）

Toby密密工作，做《東張西望》之外，還有做司儀和綜藝節目。（ig@toby_yanyan）

生日聖誕旅行通通無影

陳庭欣自從榮升做10億女友後，生活越來越富貴，更不時大曬豪宅和Hermès手袋，行頭十足，隨時升呢做闊太。然而日前她接受訪問被問到與男友可有計劃結婚？她回答：「暫時唔喺我人生top 5入面住。（拍咗好耐啦喎。）都冇乜關係，唔係而家要諗嘅嘢。（咩情況之下先會？）就係到咗個情況就會，暫時focus落去（工作？）係。」日前楊振源於社交平貼出他慶祝生日的照片，當中可見他分別與家人、好友以及及公司同事輪流慶祝，可是卻不見他女友陳庭欣的芳蹤，就連外遊楊振源亦只貼出了他的單人照，陳庭欣似乎未有同行。而在剛去的聖誕節，陳庭欣亦未有與男友慶祝，她與張彥博等好友度過，不禁令網民揣測二人感情是否生變。

陳庭欣與好友過聖誕。(陳庭欣ig截圖)

楊振源與他媽媽。(楊振源ig圖片)

楊振源與好友慶祝他的生日。(楊振源ig圖片)

楊振源與好友慶祝他的生日。(楊振源ig圖片)

楊振源外遊未見陳庭欣踪影。(楊振源ig圖片)