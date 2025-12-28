專訪｜關嘉敏上網自學禮儀做「女神」　堅持不到3秒即回復真本性

最近因為TVB戀綜《女神配對計劃》而爆紅的關嘉敏其實真人性情大喇喇的，與「女神」這個詞有點格格不入。近日，關嘉敏接受《香港01》專訪時，就表現出她的豪邁，更透露自己因為要迎合女神一詞而去學做淑女。



特別鳴謝：Number 9

當日在一間充滿異國情調的泰式餐廳內，關嘉敏坐在滿桌誘人的沙嗲雞串、泰式酸辣魚與冬陰功海鮮湯前，身上穿著一件溫柔的白色上衣，頭髮紮起了一條可愛的小辮子，顯得十分可愛。眼前的關嘉敏，熟練地對著鏡頭示範如何「女神式」進食，但其實真實的她，吃得相當豪邁，更爆發出爽朗得近乎男孩子氣的笑聲。

回顧2025年，對關嘉敏來說，這一年不僅是「飛躍」的一年，更是一場關於身份認知的長跑。從香港的《女神配對計劃》到內地的綜藝主持、短劇女主角，再到頒獎禮的熱門人選，她的名字不再僅僅與「扮嘢」或「譚輝智」掛鉤。

2025：一個「豐富到想喊」的年份

談起即將過去的2025年，關嘉敏用了「非常豐富」來形容。這一年，她的足跡遍布中港兩地，工作量之大，甚至讓她與父母見面的時間都要靠「搶」回來。「我覺得今年嘅工作真係非常之豐富」關嘉敏放下手中的飲料，眼神閃爍著光芒，「今年我做咗好多唔同嘅新嘗試，例如最近拍嘅《女神配對計劃》，係我第一次參加戀愛真人騷。」由年初開始，關嘉敏就在內地拍綜藝，包括做主持，還拍了人生第一部內地短劇：「呢啲對我嚟講都係好大嘅挑戰，令我呢個2025年過得好充實，學到好多嘢。」除了在香港穩打穩紮，關嘉敏今年更將版圖擴張至內地。她首度挑戰普通話主持，更在內地短劇中擔綱女主角。

撕掉「冷酷」標籤：女神背後的「麻甩」靈魂

大眾對關嘉敏的第一印象，往往是「酷」、「難接近」。她在專訪中坦言，這副面孔曾是她的保護色，但也成了她的絆腳石。「有很多女仔同我講，我都唔敢行埋嚟接近你啊。」她自嘲道。但隨著《女神配對計劃》的播出，觀眾發現這個「冷酷女神」其實是一個會因為男嘉賓的舉動而手足無措的傻大姐：「呢個節目幫咗我好多，佢將關嘉敏最真實嘅性情攤開喺觀眾面前。原來大家發現，我嘅性格同我個樣係差得咁遠嘅。呢種反差反而吸引咗好多女性粉絲，呢個係我始料不及。」

為了當「女神」 曾上網自學進食

關嘉敏即席示範了一段令人捧腹的「女神修煉法」，為了符合節目中「女神」的設定，她曾特意上網搜尋「女生如何進食才優雅」：「我又真係走去上網學嘅，即係學嗰啲咩撒嬌啊，學嗰啲女仔食嘢係點樣啊。要好細啖食，跟住之後坐啊要點樣坐啊，其實我真係有上網學嘅，但我真係唔自在。」她一邊說一邊現場演繹，動作略顯生硬卻充滿喜感，食雞串嘅時候，不能直接撕咬，更要用叉子優雅地撥下來，然後小口小口地掩著嘴吃，還要帶著一種陶醉但內斂的微笑。

演示不到三秒，關嘉敏自己便已破了功大笑起來，至於不是「女神」的食法，她即笑稱：「梗係大大啖啦，咁樣食先好食㗎嘛！」這種不加掩飾的率直，正是她這兩年人氣急升的關鍵。

地獄式減肥的陰影：看影片欺騙大腦

身處演藝圈，身材管理是躲不掉的枷鎖。關嘉敏透露，自己對上鏡的要求近乎病態，甚至曾因此陷入焦慮。她收起笑容，語氣變得嚴肅，「我會因為我上鏡唔好睇而唔開心好耐，雖然我個樣唔似係呢啲人，我真係會。跟住我就會係咁睇點解我會咁肥，我好後悔啊咁樣囉。」現在的她，學會了平衡，在平衡心理的同時，也讓身體有喘息的空間：「我就係一個禮拜有一日cheat day嘅，咁個cheat day就係令到我自己平衡返我心理啦，因為我試過減肥減到有焦慮症，咁所以呢我就唔敢再地獄式咁樣減。」

為了熬過飢餓的深夜，她研發出一套「變態」的心理戰術。「我就會聽佢啲ASMR啦，一路聽呢我就一路跟住佢咬囉，佢一擺落口我就呃個大腦，呃個大腦令到覺得自己食咗，我真係覺得飽嘅，然之後我就瞓得著囉。」身邊的朋友都說她這種行為很瘋狂，但對那時的她來說，那是唯一的生存之道。

北上主持驚魂：一晚挑戰90道菜

關嘉敏分享了她在內地主持綜藝節目的趣事。那是一檔由30位少年下廚的比賽，她作為主持兼評委，需要逐一品嚐。「因為有30個少年，煮嘢畀我食，由下午嘅兩三點開始食到凌晨嘅四點。佢30個男仔佢有一個淘汰賽啦，1個男仔如果煮3樣嘢嘅時候呢，30個男仔我就要食90道菜㗎啦。」她誇張地比劃著，但是有雙重享受時，她就覺得很開心：「因為其實佢哋全部都係小鮮肉嚟嘅，即係全部都細過我嘅，所以係又好睇又好食，咁樣囉係好享受嘅。」

雖然辛苦，但關嘉敏也因此見識到了內地年輕人的才華。她特別提到了一位叫「福兒」的雲南少年。「佢就拎咗一道菜出嚟，佢自己煮嘅五花腩，但上面係有酸菜嘅，咁佢五花腩呢係熱嘅，上面酸菜係凍嘅。咁佢係冷熱咁樣交替，跟住一啖擺落口，嘩！我一食食咗一半。」這道酸菜五花肉，那種冷熱交替的口感和酸菜的清爽，讓她這個怕肥的人第一次覺得五花肉是可以被清盤的。那次經驗讓她明白，主持不只是說話，更是一種共情與欣賞。

連續兩年入圍「女飛」：那是一份想對父母的交代

隨著「萬千星輝頒獎典禮」將近，關嘉敏的名字再度出現在「飛躍進步女藝員」的候選名單中，而且是連續兩年入圍十強。「咁入到最後嘅五強，咁我覺得今年橫掂咁多突破啦，咁新嘅一年就梗係攞埋個獎啦。唔淨止入五強啦，係咪先？即係貪心啲！」關嘉敏毫不掩飾自己的渴望，「呢個真人show亦都系咁受歡迎，咁多人睇！包括一啲內地嘅一啲粉絲們，都有好多吸引咗好多粉絲們睇，咁所以我覺得佢係幫助好多，我亦都好希望佢可以拎到。」最佳綜藝這獎項對她來說，不只是名氣，更多的是一種肯定。

在現今娛樂圈，會「扮嘢」的人很多，長得美的人更多，但像關嘉敏這樣，能放下身段去扮男人，又能上網自學做女人，還能坦然分享自己「變態」減肥史的人，並不多。2025年對她來說，不僅是事業的飛躍，更是一次與自己的和解。2026年，她說想挑戰電影，想演音樂劇。看著她吃完雞串後滿足的笑容，我相信，這個永不停步的女孩，絕對不只是「女版輝智」那麼簡單。

專訪過後，關嘉敏回復真本性拿起筷子，認真地品嚐起桌上已經微涼的泰國菜。她一邊吃，一邊研究哪道菜最辣，哪道菜最道地，完全沒有半分「女神」的架子。