麥明詩一家過聖誕溫馨合照仔仔變萌爆小鹿　公開仔仔側面容貌任睇

剛度過了34歲生日的「十優港姐」麥明詩 （Louisa）去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩不時更新社交網，分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情，間中也會曬出囝囝的得意照片，讓大家一起見證囝囝的成長。早前麥明詩就於IG曬出一家三口在雪地的合照，並寫道：「Grateful for the simple gift of just being together 🫶 #happybirthday（感恩能夠在一起，這份簡單的禮物已足夠珍貴。）」

一家三口好溫馨。(麥明詩IG圖片)

仔仔好可愛。(麥明詩IG圖片)

麥明詩仔仔萌爆出鏡

在剛過去的聖誕佳節，不少人都會趁這個普世歡騰的節日同摯親好友共聚慶祝，麥明詩也不例外，她與老公、仔仔、爸爸、媽媽以及哥哥一起歡度聖誕節，並於昨日在IG分享了一家人的溫馨合照。麥明詩留言寫道：「件ugly Christmas sweater 擺咗成年就係為咗呢兩日有得着✌️ Merry Christmas🎄」吐槽自己穿的紅色聖誕毛衣醜樣。相中有麥明詩仔仔的側面照，見他打扮成小鹿似的坐在聖誕樹下，相當可愛，側面的樣子亦相當清晰，這次麥明詩沒有幫仔仔遮樣，不介意讓仔仔側面容貌曝光，大方任睇。

麥明詩一家慶祝聖誕節。(麥明詩IG圖片)

