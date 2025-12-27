戴祖儀第6次提名「飛躍」恨攞獎　落區拉票送曲奇引大批市民包圍

《萬千星輝頒獎典禮2025》舉行在即，戴祖儀憑劇集《刑偵12》及為綜藝節目《女神配對計劃》創作的主題曲《女神戀愛惱》，成功入圍「最佳女主持」、「最佳電視歌曲」及「飛躍進步女藝員」三項大獎十強。為爭取最後支持，她昨日（26日）現身銅鑼灣鬧市拉票，吸引大批粉絲到場打氣。

戴祖儀帶同印有個人肖像的易拉架、曲奇餅及宣傳單張與市民互動。她表示已進行超過五次拉票活動，原本準備的紀念品早已派完，今次特意改送曲奇答謝支持。她更分享聖誕節與朋友打麻雀時「先輸後贏」，最終贏得數百元並用來購買聖誕禮物，笑言是「好兆頭」。

戴祖儀現身銅鑼灣鬧市拉票，吸引大批粉絲到場打氣。

第六次角逐「飛躍進步女藝員」

今年是戴祖儀第六次角逐「飛躍進步女藝員」，問到是否志在必得，她坦言非常渴望獲獎，並對今年成績感到滿意。她提到在《刑偵12》中的角色情緒複雜，與本人性格截然不同，演出時一度感到崩潰；而創作歌曲《女神戀愛惱》能入圍「最佳電視歌曲」亦令她喜出望外。她表示：「希望可以拿到『女飛躍』同歌曲獎，始終已經提名第六次，真係好想得到。」

提到早前在十強拉票活動中，有對手稱讚其易拉架設計實用，「冇寫年份，可以重用」，戴祖儀笑說希望對方只是說笑，並強調自己對獎項充滿期待。至於頒獎禮戰衣，她透露將於稍後試身，形容造型既型格又性感，「該露嘅會露，心口會涼爽，不過係健康嘅涼」，並表示心情緊張又興奮。

戴祖儀表示已進行超過五次拉票活動，場面墟陷。

戴祖儀憑劇集《刑偵12》及為綜藝節目《女神配對計劃》創作的主題曲《女神戀愛惱》，成功入圍「最佳女主持」、「最佳電視歌曲」及「飛躍進步女藝員」三項大獎十強。（ig@joeythyee）

早前台慶行紅地氈，性感登台。（ig@joeythyee）