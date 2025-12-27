陳凱琳一家歡度聖誕節孻仔成焦點　眨眼間長大樣貌如mini版鄭嘉穎

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，分別是大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及孻仔鄭承太（Carlos），組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦積極發展個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。而她每日都會在IG出post更新作品，相當勤力，離巢TVB後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL，甚至有指她現時賺錢比老公鄭嘉穎還要多。

一家歡度聖誕節孻仔成焦點

雖然陳凱琳的工作非常之忙碌，但她一直有盡到做媽媽的責任，把三名仔仔照顧得十分之好，一有時間就會陪仔仔四出遊玩。在剛過去的聖誕佳節，陳凱琳當然也有一家人一起歡度聖誕節，與仔仔共度親子時光，享受天倫之樂。她亦有於IG曬出他們一家人慶祝聖誕節的短片和靚相。陳凱琳發文寫道：「遲來的聖誕快樂！🥰🎄祝大家與親人共度一段寧靜、安寧、充滿祝福的時光！每年，每個節日，我們都懷著同一個願望：願每個人都擁有更健康、更幸福的生活~💕以賽亞書 40:31：“但那等候耶和華的，必重新得力。他們必如鷹展翅上騰；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。"」而相中陳凱琳的孻仔Carlos就成為網民的焦點，他一下子長大了不少，而且是三個仔仔當中長得最似爸爸鄭嘉穎的，簡直可以說是mini版的鄭嘉穎。

