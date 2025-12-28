裕美專訪｜因日本人身份遭受校園欺凌：女同學成碗麵淋落我個頭度

裕美爸爸是日本人，媽媽是香港人，自小港日兩邊飛，轉過8間學校。裕美童年看着父母在家中「搏鬥」長大，成長過程充斥動盪不安。裕美小時候試過整晚不睡，偷聽爸爸媽媽嘈交，她說：「日本屋企好似人哋叮噹啲趟門咁，聽隔籬房做咩好容易，我成晚貼住牆聽佢哋講咩，冇瞓過覺。」



日本人身分遭受校園欺凌

爸爸其實很疼裕美，「佢嗰種錫同媽媽唔同，佢係會買玩具嗰種錫。」可是父母常因小事嘈交，嚇得裕美心驚膽跳，「連一條雪條棍跌落地都可以嘈。」爸爸高大又低音，對小小的裕美來說，形象可怕，「佢把聲好低音，好似行雷咁，好驚。」裕美坦言當時「好大壓力，連扔垃圾都小心翼翼。」

裕美媽知道裕美受不了之後，一日突然現身學校接走女兒，兩母女一聲不響匆匆返回香港生活。回港後的裕美由媽媽和外婆湊大，住在調景嶺石屋。香港讀書期間，曾因「和田裕美」這個日本名字，遭受校園欺凌。男同學對她說色情話題，女同學則忌妒裕美是異類，又搶了風頭，「中學嘅時候試過俾女同學成碗麵淋落我個頭度，又叫我放學小心啲；亦都真係試過有啲染晒彩色頭髮嘅年輕人走過嚟『接放學』，所以我真係好驚。」自小堅強的裕美回家後報喜不報憂，「我返到屋企唔想媽媽擔心，都係Keep住展現最漂亮嘅笑容，好開心話畀佢知喺香港都好開心，唔一定要返日本住。」

曾恨爸爸大男人：始終係我阿爸

裕美曾經恨爸爸大男人，「你身為一個男人，點解唔可以就吓個女人，點解你要鬧佢？」長大後裕美拍過幾次拖，結過婚又離過婚，對感情了解多了，彼時又想到爸爸年紀漸長，她逐漸解開心結，「始終都係我阿爸，註定嘅，冇得揀；我又已經30幾歲，我爸爸大我媽媽14年，已經80幾歲，我有生之年仲有冇機會見到佢呢？」

2011年日本海嘯，裕美已開展了尋父之旅。近年不時去日本尋父，並在社交網發文尋人。在一位朋友的幫助下，裕美取得爸爸的聯絡方式，電話接通後，爸爸一開始竟以為是詐騙，問裕美道：「你細個係咪唔鍾意着底褲？」才確認是裕美，父女相隔23年終於相認。

爸爸學識講我愛你

時間改變了裕美，也改變了爸爸，裕美難忘首次見到父母氣氛融洽的畫面，她說：「人生第一次聽到佢哋喺電話度雞啄唔斷，唔係嗌交，係講笑。嗰一刻我心諗，可能人生唔喺一個完整嘅家庭長大，當我聽到爸爸媽媽喺電話入面傾得咁和諧，我已經覺得人生死而無憾。」

當裕美多年後再見到爸爸的樣子，心中感嘆家人無法割捨的羈絆：「再見到佢嘅時候我望咗佢勁耐，原來我個樣啲似阿爸，其實你好耐冇見一個人，佢又係你家人，你都係有一個好大感觸喺度。」即使回港後，爸爸亦常發訊息表達愛意，一改大男人性格，「爸爸會講好多甜蜜說話，講我愛你，甚至同我媽媽講好多謝你湊到個女咁大，好對唔住。以前大男人到唔會講呢啲。」