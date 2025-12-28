《中年》富貴歌手英文名字用三代　患社恐靠慳儲錢購近2千萬樓盤

憑《中年好聲音》季軍入行的「英國豪」羅啟豪（Roman），身家豐厚，與家人同住半山區豪宅，今年4月再以近2千萬購入灣仔實用面積777方呎樓盤，早前更自資在紅隧口買廣告宣傳新歌。日前羅啟豪接受查小欣的YouTube頻道訪問，對於被標籤是「有錢仔」，羅啟豪連聲否認，查小欣問他是否貴族出身？他說：「絕對唔係，係我自己都唔知，但係我英文名Reman其實係西班牙或葡萄牙嘅名，我爸爸同爺爺都係同一個名，所以我係Third，我爸爸係Junior。」

羅啟豪今年4月以近2千萬購入灣仔實用面積777方呎樓盤。（YouTube@紅查館）

羅啟豪講自己英文名字由來。（YouTube@紅查館）

+ 1

羅啟豪在社交平台分享紅磡隧道口兩幅巨型廣告牌。（ig@ramonlomusic）

羅啟豪獅磡隧道口巨型廣告牌。（ig@ramonlomusic）

繼承爸爸甚麼？「父母唱歌天份」

名字蘊含傳承的意思，羅啟豪直言有壓力，問到還繼承父母甚麼？羅啟豪將話題一轉：「由我爸爸媽媽送俾我嘅唱歌呢個天份。」對於早前購入近2千萬樓盤，又是否「繼承」一部份？羅啟豪解釋：「我爸爸係一個好識計數嘅人，（會計師），所以我細個佢已經教我儲錢嘅重要性，喺英國住咗多年，之前買落咗個單位，間樓升值，現在紮根香港，所以賣咗英國間樓，就喺香港買返一間，差額都唔係大。」

羅啟豪解釋儲錢嘅重要性。（YouTube@紅查館）

接受查小欣訪問。（ig@ramonlomusic）

羅啟華被指係有錢仔。（ig@ramonlomusic）

患社交恐懼及語言表達障礙

羅啟豪透露自己在13歲那年到英國讀書，3年後過美住了20多年，至2015年再搬返英國。他表示自己一直有社交恐懼及語言障礙，直至《中手好聲音》出現才於2022年鼓起勇起參加，他解釋：「鍾意唱歌，多年來有幻想參加比賽，但未有勇氣，由細到大面對人群都有障礙，咁啱見到《中年好聲音》比賽，俾節目名影響到，我要接受自己係中年，再唔抓緊機會就冇。」

羅啟豪被多次提及佢媽媽。（節目截圖）

羅啟豪握機會參加《中年好聲音》。（節目截圖）

生活節儉不胡亂揮霍

羅啟豪表示自己好慳家，不是出席活動會坐公共交通工具，置裝費每個月不過五位數，入行前又要去70元速剪頭髮及儲優惠券，亦不喜歡浪費食物。被問是否因為有社恐，所以一直沒有拍拖？羅啟豪說：「因為實在驚陌生人，成日唔知點開始一個話題。（試過鍾意一個女仔就咁錯過咗？）絕對有呢啲機會錯過咗，我一路work on自己，隨緣，接受咗自己咁就強求唔到，但入行後多咗嘢講，但就冇時間。」而他的擇偶條件，希望另一半有愛心，他說：「唔一定要全部興趣一樣，但要鍾意音樂，希望同我一齊有共同興趣如去旅行或睇博物館。膚淺啲外表要ok，但唔一定要好靚。」

訪問時一直都好緊張。（ig@ramonlomusic）

羅啟華否認出身貴族。（ig@ramonlomusic）

家住半山豪宅。（ig@ramonlomusic）

羅啟豪有社恐。（ig@ramonlomusic）

英國任職室內設計師 媽媽來頭勁

現年41歲的羅啟豪本身任職室內設計師，他的媽媽劉英（Anne Lew）亦大有來頭，在15歲已參加業餘歌唱比賽並奪得冠軍，後來成為酒店常駐歌手，更在Anders Nelsson的引薦下曾替女歌手Irene Ryder工作，她也曾為TVB前領導人「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓，後來因為結婚組織家庭才決定放棄歌唱事業。

原來媽媽大有來頭。（節目截圖）

羅啟豪參加《中年好聲音》時，羅啟豪媽媽曾為兒子進行特訓，在家中陪伴兒子練習，令其豪宅曝光。羅啟豪一家住在半山區豪宅區，大廳足夠放一張L型梳化和8人飯桌，家庭環境相當好，生活十分寫意。