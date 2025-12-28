亞軍施宇琪大爆應屆港姐秘辛　當選後依然「朝九晚五」：沒有收入

施宇琪（Angela）為應屆香港小姐亞軍，中英混血兒的她外貌出眾，學歷、工作方面更是出眾。曾於劍橋大學修讀數學系的施宇琪，在參與高盛的夏季實習計劃轉到經濟系，並以一級榮譽畢業，其後她加入摩根士丹利擔任股票期權交易員，並再於2024年完成碩士課程。

施宇琪係應屆港姐亞軍。（資料圖片）

施宇琪大爆港姐冇收入

直至參選前，施宇琪都任職股票期權交易員，辭去職務後全職做TVB藝人。日前（26/12）她在小紅書上分享關於日常生活的短片，坦言：「歡迎收看。 26歲自由職業者，為了養活、增值自己，一天有多忙。我的職業是應屆港姐，但這份職業是沒有收入的，所以只能一邊搞副業，一邊創業。」

施宇琪愛稱自己為「斜杠青年」。（小紅書截圖）

自律地「朝九晚五」

她也笑言，現在沒有了「資本的鞭策」，但仍需要十分自律的生活。意思即為雖然沒有上班規定的工作時間，但自己還是需要自律地「朝九晚五」睇市場，投資去賺錢，以支持自己的「正職」港姐生活：「沒有資本的鞭策是很容易自甘墮落的。」

港姐亞軍施宇琪大爆港姐冇人工。（小紅書截圖）

施宇琪本身就是期權交易員，工餘時間「炒股」都好合理。（小紅書截圖）

施宇琪本身就是期權交易員，工餘時間「炒股」都好合理。（小紅書截圖）

做運動。（小紅書截圖）

每日行程超充實

每日七時起床後，她分別會整理自己、睇新聞，以及執行股市投資策略，之後讀報練習中英普，然後學習剪片，再去做運動。她也提到，上星期剛接了一份Freelance工作，為大學生和初入職的分析師編寫網課。她說：「這種Freelance收入挺香的，因為懂這領域的人不多，有時間和耐心，化繁為簡的人就更少了，而且客戶是美國人，所以談價格的時候可以獅子開大口。」值得一提的是，施宇琪在整個拍片過程中，旁白都是以普通話講出，不少網民都大讚她的口音愈來愈標準，大有進步。

剪片。（小紅書截圖）