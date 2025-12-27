鍾嘉欣聖誕節曬全家福力破婚變傳聞　4000呎獨立屋曝光佈置溫馨

現年41歲的前TVB花旦鍾嘉欣（Linda）在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy，婚後回流加拿大定居，先後誕下兩女一子，一度淡出幕前，專心照顧家庭。近年鍾嘉欣積極復出，在各地舉行演唱會，但早前突然瘋傳婚姻亮紅燈，「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」更登上微博熱搜，其後鍾嘉欣否認婚變傳聞，近日適逢聖誕佳節，鍾嘉欣在IG大曬一家五口全家福，又同老公一起玩遊戲增添情趣，大曬恩愛，更令豪宅曝光！

鍾嘉欣（Linda）在2015年閃嫁脊醫老公Jeremy。（IG@chungkayanlinda）

育有兩女一子。（IG@chungkayanlinda）

幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

好媽媽。（IG@chungkayanlinda）

好媽媽。（IG@chungkayanlinda）

近年積極復出。（IG@chungkayanlinda）

舉行演唱會。（IG@chungkayanlinda）

現身馬場。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣加拿大豪宅曝光

片中所見，鍾嘉欣將自己包成禮物，讓3名子女「拆禮物」，她又炮製聖誕大餐，並與老公齊齊玩情侶挑戰，可見一家人感情極好！而鍾嘉欣的豪宅亦成為焦點，可見獨立屋樓底極高，裝修簡約，客廳空間闊落，角落擺放了一棵聖誕樹，還鋪上了地氈，而在另一層空間就設有壁爐，上方掛了全家福，相當溫馨，至於廚房亦空間感十足，焗爐及廚具設備俱全。

一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣將自己包成禮物。（影片截圖）

讓3名子女「拆禮物」。（影片截圖）

好有愛。（影片截圖）

玩情侶挑戰。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

豪宅曝光！（影片截圖）

空間闊落。（影片截圖）

炮製聖誕大餐。（IG@chungkayanlinda）

溫馨。（IG@chungkayanlinda）

佈置聖誕樹。（IG@chungkayanlinda）

聖誕裝飾。（IG@chungkayanlinda）

慶祝生日。（IG@chungkayanlinda）

有長樓梯。（IG@chungkayanlinda）

廚房好大！（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣在獨立屋外與子女玩雪。（IG@chungkayanlinda）

雪景。（IG@chungkayanlinda）

雪景。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣擁多個物業

鍾嘉欣當年在加拿大結婚時，TVB曾到當地採訪，並拍攝到鍾嘉欣位於溫哥華低密度富豪住宅區的4,000呎獨立屋，環境清幽，鄰近有公園、高爾夫球場，區內有知名中、小學，而投資有道的鍾嘉欣亦有不少物業在手，她早於2006年就以196萬購入位於將軍澳的單位，其後在2011年以550萬購入同屋苑一個近千呎的單位，此外她在加拿大還擁有兩個與父母聯名的物業！

鍾嘉欣當年在加拿大結婚時，TVB曾到當地採訪。（YouTube影片截圖）

Fit！（IG@chungkayanlinda）

Fit！（IG@chungkayanlinda）

積極復出。（IG@chungkayanlinda）

開騷。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣keep得好好。（IG@chungkayanlinda）

大騷長腿！（IG@chungkayanlinda）

Fit。（IG@chungkayanlinda）