實力演員九曲溪餵魚不慎跌電話落水　網民質疑博流量造假：劇本？

73歲的駱應鈞順應潮流，今個月初進駐小紅書，獲坐擁15.5萬粉絲的李國麟點讚歡迎。駱應鈞亦學懂流量密碼，早前上載了一條在泳池浸泡凍水的影片，成功得到關注。前日（26日）Boxing Day，駱應鈞又在抖音分享了一條與水有關的影片，今次是在九曲溪餵魚，竟然意外將手機掉進水裏，但被網民質疑「造假」：「確定不是劇本嗎？」

駱應鈞寫道：「我在武夷山餵魚！不小心把手機掉下去了 #明星不止AB面 #武夷山旅遊」。影片中，駱應鈞西裝畢挺乘竹筏，一邊嘆茶一邊欣賞美景，期間身邊的女主持拿出餅乾餵魚，細心講解說：「這種魚在我們本地話叫紅眼睛，給你塊餅餵餵牠吧。」駱應鈞起初弄碎一片一片掟入溪中，後來再拿一塊，掉了幾下連自己手上的手機都掉入水中，身邊女主持嚇到「O嘴」說是今年第108部手機掉入溪中，駱應鈞亦即站起往水裏看，負責撐船的船夫說：「這比較深」。

掉了手機入水確實好可憐，但不少網民認為只是劇本，留言：「肯定是，手機看着是絕版款」、「感覺像是故意扔下去的，哈哈哈」，駱應鈞亦有回一個「眼望望」emoji，另有網民覺得：「應該不是，是的話成本也龐大了」。

駱應鈞於1975年投考TVB第5期藝訓班的駱應鈞，截至2011年服務TVB 30多年，演出過數以百計劇集角色，特別是《射鵰英雄傳》中的黃藥師更為經典。離巢後他轉往內地發展，近年亦演出《白日青春》、《一級指控》等戲劇，寶刀未老！

