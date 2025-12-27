31歲男團偶像認借醉輪姦中國女遊客　法院終審判囚3年半

韓國男團 NCT 前成員文泰一（Taeil）涉嫌集體強姦案，今日（27日）迎來終極裁決。現年 31 歲的文泰一因去年 6 月夥同兩名友人，集體強姦一名醉酒中國女遊客，一審被判處 3 年 6 個月監禁。被告一方與檢方隨後雙雙提出上訴，韓國大法院今日正式駁回上訴，維持原判監禁 3 年半。

韓國男團NCT前成員文泰一。（IG@mo.on_air）

梨泰院結識中國女子 三男輪流施暴DNA成鐵證

據《韓國時報》（Korea Times）及韓媒綜合報道，案發於 2024 年 6 月 13 日凌晨。文泰一與李姓、洪姓友人在首爾梨泰院一間酒吧結識一名中國籍女遊客，席間將對方灌醉。隨後，三人趁女子因大量飲酒失去意識、無法反抗之際，將其帶往其中一名被告位於方背洞的住所，並實施輪姦。檢方調查指出，A女身上驗出三名被告的 DNA，成為法官定罪的關鍵證據。

檢方求刑7年大法院維持3年半 網民狠批：判太輕！

文泰一與其餘兩名被告早前承認控罪，韓國檢方認為案件情節嚴重，要求判處 7 年監禁。然而，首爾法院一審判處其 3 年半徒刑，檢方隨即以「判刑過輕」為由上訴，而文泰一一方亦提出上訴試圖減刑。韓國大法院今日（27日）最終確定維持原判，文泰一除須入獄 3 年半外，還須接受 40 小時性暴力治療課程，並禁止在 5 年內從事與兒童、青少年及身心障礙人士相關的機構工作。

文泰一早前承認強姦，法院終審判囚3年半。（IG@mo.on_air）

退團內幕：SM娛樂核實事實後火速切割

事件爆發之初，SM 娛樂的反應極為果斷。公司發聲明指，在確認文泰一因涉嫌性犯罪被刑事訴訟後，意識到事件嚴重性，判斷他已無法繼續參與組合活動。經商議後，文泰一即時退出 NCT。此舉當時震驚全球 K-Pop 圈，令不少粉絲心碎之餘，更多的是對其劣行的憤慨。

庭上求饒：給予人生最後一次機會 網民唔買帳

據悉，文泰一在最後陳述時曾表示，自己「承認所有罪行並深刻反省」，並向受害者致歉。他更在庭上聲淚俱下稱：「對於給被害人造成如此巨大的傷害，我感到最深的後悔與歉意。若能獲得寬恕，我會把這視為人生最後一次機會，無論做甚麼事都會全力以赴，好好活下去。」