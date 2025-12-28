蕭定一嘲諷朱孝天「低能」　被踢出F4合體演唱會︰你老幾呀？

台灣組合F4言承旭、吳建豪、周渝民和朱孝天4人因合演2001年電視劇《流星花園》而組成，其後4人因該劇走紅，2009年團體解散各自發展。直至2025年五月天演唱會上，F4言承旭、吳建豪、周渝民和朱孝天重新合體造成轟動。早前周杰倫、五月天及F3組成拍新歌MV，近日F3演唱會也順利舉行，但被飛起的朱孝天卻在網上發言表達不滿。



蕭定一講F4。

F4相隔12年後正式合體，勾起大家不少青春回憶。（截圖）

電影人蕭定一不時在小紅書出片大談娛樂圈生態。日前他就出片，以個人觀點角度解構朱孝天缺席的原因和後續，也講得十分精彩「到肉」。他說：「大家諗唔諗到點解？另外嗰三個簽到，又有合約又出到歌，得朱孝天一個，人哋睇完份合約可以去到覆都唔覆，你明唔明，咁一定係朱孝天份約好過份啦。」

他續指，認為朱孝天有過份要求，可能是排名先後，所以五月天團隊才不予理會。「阿信團隊睇完，一定係：『朱孝天你老幾呀？』」他又笑言，相信音樂方面還找了周杰倫和阿信出面幫忙：「咪嬲到覆都唔覆囉，之後仲作埋歌拍埋MV，人哋周杰倫作曲、阿信填詞，首歌唔係叫F4Rever。本來有埋你朱孝天唱，但係人哋覺得你咁鬼煩，合作落去都會好麻煩。人哋覺得不如幫嗰三個啦，嗰三個好傾。你覺得會唔爆咩？」他亦坦言，就算只有F3，他也相當期待想入場觀看。

蕭定一也坦言：「有啲藝人最大問題係唔知自己位置喺邊，有當時得令嘅公司幫你，你唔知人哋幫緊你，你仲十萬樣要求，人哋嬲黝哋咪唔要你囉。人哋唔要你，你覺得冇問題，又好似怨婦咁：『唔要我，你都話聲畀我聽。』人哋係嬲你呀！你唔好以為相信音樂會求你先得㗎，朱孝天你老幾呀。你要睇啲底層意思，所以相合音樂個負責人會話：『請看看自己做了什麼吧。』即係話，麻煩你返去睇吓份合約有幾過份。」

最後，蕭定一更點出一個關鍵：「有時啲藝人都唔知啲腦生喺邊，仲要低能到喺直播話人哋唔啱，人哋點會原諒你呢？」

