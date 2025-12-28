張栢芝驚爆剖腹產後辛酸經歷竟令傷口劇痛腫脹　謝霆鋒惹網民批評

現年45歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。早前張栢芝忙於錄製內地綜藝節目《一路繁花2》，與劉嘉玲、劉曉慶、寧靜等一起演出。節目最近在內地熱播，當中內容經常引起不少話題。

張栢芝育有三兒子。（影片截圖）

張栢芝看淡生死。(節目截圖)

張栢芝剖腹產後返家為愛犬接生

日前播出的一集，張栢芝就驚爆了一段鮮為人知的產後辛酸經歷，她在節目中提到，有一次她剖腹生產完畢出院回家後，發現家中的愛犬即將要生BB，當時她家中沒有其他人幫手，她非常焦急，竟完全忘記了自己剛動完手術的劇痛，立即蹲下身親手為愛犬接生。等愛犬順利生完BB後，她才驚覺自己身上的傷口極之疼痛，且腫脹了。張栢芝便立刻致電為她接生的醫生，可是對方正要到歐洲旅行，未能即時去幫她，她只能靠自己塗上消炎藥物來自救。張栢芝這段經歷令同場的劉嘉玲難以置信，認為當時她的家人不會讓她這樣做，應該有助手可以協助她，不過張栢芝就表示當時家裡沒有人在。

謝霆鋒惹網民批評

張栢芝這段經歷惹來不少網民批評她的前夫謝霆鋒，質疑他為何在張栢芝產後返家時不在家中照顧。但亦有網民指出，張栢芝與謝霆鋒已經分開了14年，這個經歷有可能是發生在她生第三胎的時候，那便不關謝霆鋒事。