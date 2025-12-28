62歲影壇爆肌惡人越老越有味道　聖誕與索女自拍獲讚：帥得要死

現年62歲的張耀揚淡出幕前多年，但其「惡人」形象早已深入民心。昔日他在電影《監獄風雲》的「殺手雄」及《古惑仔》系列裡面的「烏鴉」，至今仍是經典。雖然張耀揚近年早已「從良」，但其人氣依然高企。隨著年歲增長，他更是越老越有味道，加上身形保持得宜，每次被野生捕獲都會引起熱議。

與周潤發有不少對手戲。（《監獄風雲》電影截圖）

當然不少得《古惑仔》系列中的「烏鴉」，角色深入民心。（《古惑仔Ⅲ之隻手遮天》電影截圖）

白髮白鬚Look型到裂 親自揸機盡顯親民

適逢聖誕佳節，不少藝人都外出慶祝。近日就有女網民在社交平台興奮分享，指在香港食飯時偶遇張耀揚。該名網民難掩興奮心情，更曬出兩人合照。相中可見，62歲的張耀揚束起標誌性的一頭白髮，架著黑超，留著白鬚，雖然歲月留痕，但臉部皮膚依然緊緻紅潤，未見老態，反而散發出一股濃烈的成熟男人味，簡直「型到裂」。

拍過杜琪峯《鎗火》、《放‧逐》等作品的張耀揚，一頭白髮相當有型。（資料圖片/葉志明 攝）

張耀揚基本每次被捕獲要合照都來者不拒，非常友善。（小紅書圖片）

當日張耀揚身穿黑色恤衫披著白色外套，打扮簡約時尚。面對索女網民要求合照，他亦貫徹近年「零架子」的作風，並親自「揸機」自拍。照片中，張耀揚與身穿低胸裙的後生靚女網民頭貼頭、肩並肩，距離相當親密，可見「烏鴉哥」魅力沒法擋，連這位在日本留學的年輕美女都被他迷倒。網民紛紛留言：「作為張耀揚的粉絲狠狠羨慕了😭❤️ 太幸福了吧」、「開頭現在狀態好好」，該索女網民在回覆對方時亦大讚張耀揚：「帥的要死！」

近日有女網民在社交平台興奮分享，指聖誕節在香港食飯時偶遇張耀揚，該名網民難掩興奮心情，曬出兩人合照。（小紅書截圖）

網民留言大讚張耀揚狀態好。（小紅書截圖）

曾任職水泥工維持生計 因傷患淡出影壇

張耀揚的的人生經歷充滿傳奇。他在9歲時曾遭遇嚴重車禍，導致失去了9歲前的大部分記憶。中五畢業後，他為了生計曾任職水泥工及搬運工人，後來轉職貿易公司，因身形高大在街頭被星探發掘，才進入模特兒界，並於1985年正式開始幕前演出。2000年，張耀揚憑杜琪峯執導的《鎗火》勇奪香港電影金紫荊獎「最佳男配角」，演技備受業界肯定。可惜天意弄人，2008年張耀揚因拍攝動作戲導致腰部過度勞損，引發椎間盤突出，花了不少時間休養，從此息影從商、淡出銀幕。雖然久未有新作，但他早前驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，在台上重現「烏鴉」招牌手勢，令全場歡呼，亦勾起觀眾無限集體回憶。

闊別熒幕10多年的張耀揚，之前驚喜現身無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》，隨即勾起大家集體回憶。（資料圖片/陳順禎攝）

張耀揚淡出幕前後，曾任職賭場公關。(小紅書)

張耀揚曾於新加坡機場被偶遇，非常友善。(小紅書)

感情生活低調

至於感情方面，張耀揚一向作風低調。早於80年代，他曾與李麗蕊拍拖4年。其後在1996年與台灣模特兒艾永玲相戀，可惜戀情維持3年便告終。坊間又曾傳他與蔡一傑有同性緋聞，不過隨着張耀揚承認有女友後便打破了這段同性關係。近年張耀揚鮮有提及私生活，目前的感情狀況成謎。