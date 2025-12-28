蔡卓妍包包私藏零食遭公開竟有呢兩種零食　盡顯慳家一面被指離譜

蔡卓妍 (阿Sa) 早前到了韓國首爾旅遊，還於IG曬出大量她旅遊期間吃過的美食照片同大家分享。阿Sa原來是個吃貨，喜歡品嚐美食。不過她吃多了便會做運動keep fit，可謂非常自律。她去完首爾返港後，就曾出post分享了她做運動的照片，以「生命在於運動 (吃) 😛」為標題，發文寫道：「Work Hard Play Harder 首爾之旅吃到太多美食😍 又到還債時間😅 #運動是為了吃更多美食 #該吃吃該練練 #food #唯有美食與運動不可辜負 #明星不止AB面 #走吧出去玩」，努力做運動保持最佳身材，怪不得她總是食極唔肥，她吃完後都會做運動來「還債」。

有傳蔡卓妍與健身教練Elvis拍拖。(ig圖片)

阿Sa公開私藏零食令人震驚

日前社交網流傳了一段阿Sa包包私藏零食被公開的短片，再次突顯了她吃貨的一面。影片文案寫道：「阿Sa你真的太會吃了、阿Sa包包里有什麽？#零食推薦 #就愛吃零食 #隨身攜帶零食 #明星同款」。片中影住坐在車上的阿Sa疑似偷吃零食了，不過她表示自己沒有偷吃，只是喝水。之後鏡頭一轉阿Sa便在車上睡着了，她身旁的助手趁機打開阿Sa的包包讓大家看看她平日都放了些什麼零食在裡面。包包裡面藏有大量零食，沒想到竟然有一袋去火鍋店用餐時可以免費任拎的零食，還有坐飛機時免費派發的堅果零食，包包裡幾乎塞滿零食，畫面即加上「就離譜」的表情包。估不到阿Sa也會喜歡吃這些免費零食，甚至隨身攜帶，盡見阿Sa慳家的一面。

阿Sa唔認偷食。(小紅書截圖)

阿Sa睡着了。(小紅書截圖)

阿Sa的包包被公開。(小紅書截圖)

火鍋店免費零食。(小紅書截圖)

飛機免費零食。(小紅書截圖)

阿Sa醒來發現了。(小紅書截圖)