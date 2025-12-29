圈中低調好男人遊日生圖驚人　父子同框似足兄弟：還是10年前樣子

現年50歲的黃浩然，早年由杜琪峯發掘入行，憑《孤男寡女》及《新紮師妹》中「劍雄」一角打響名堂，轉戰電視圈後亦成功入屋。近年他轉投古天樂旗下公司，作多方面嘗試，事業再衝刺。而現實生活中他則是圈中出名的「愛妻號」、好爸爸，與太太莫家嘉（Kaka）於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口美滿幸福。近日聖誕假期，黃浩然舉家飛往日本過節，期間被網民偶遇，其零濾鏡下的真實狀態引起網民熱議，大讚他保養得宜，完全不似半百之人。

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」打響名堂。（電影截圖）

黃浩然轉戰電視圈後亦成功入屋。（《多功能老婆》劇照）

黃浩然早前參演ViuTV劇集《翻盤下半場》。（IG@wonghoyinraymond）

遊日被捕獲 生圖狀態驚人

有網民在社交平台分享在日本偶遇黃浩然一家的經歷，興奮留言寫道：「在日本偶遇香港明星，就像呼吸一樣簡單。應該是全家出遊，沒有過多打擾，打了個招呼，就走了，遠遠偷偷拍一張。」相片中可見，黃浩然身穿灰色衛衣搭配淺色長褲，背著背囊，打扮極具年輕氣息。

黃浩然是圈中公認的好老公、好爸爸，一家四口美滿幸福。（IG@wonghoyinraymond）

黃浩然keep得勁好。（IG@wonghoyinraymond）

最令網民驚訝的是黃浩然的狀態，雖然已屆50歲，但身形依然Fit爆，面上亦未見太多歲月痕跡。捕獲他的網民激讚：「特別激動，本人很帥，還是10年前的樣子。」而在他身旁的14歲大仔亦成為焦點，正值發育期的他暴風式長高，身高已超過爸爸肩膀，而且遺傳了父親的優良基因，眉清目秀相當靚仔。父子倆站在一起，無論身形或氣質都十分相似，說是兩兄弟也有人信。

黃浩然近日舉家去日本時被野生捕獲，出了他狀態驚人外，兒子眉清目秀也很帥氣。（小紅書圖片）

網民大讚黃浩然凍齡。（小紅書截圖）

曾患罕見病險死

黃浩然如今狀態大勇，但其實早年也曾受疾病困擾。2014年，他發現患上相當罕見的免疫系統疾病「貝賽特氏症」，最嚴重時有機會導致全身潰爛，以及面臨有死亡風險。當時剛接拍TVB台慶劇《張保仔》的他，為了身體辭演劇集，停工一年休養。幸得太太在身邊無微不至的照顧，加上他康復後戒除多年煙癮，注重健康，才得以重拾強健體魄。

黃浩然如今狀態大勇，但其實早年也曾受疾病困擾。2014年，他發現患上相當罕見的免疫系統疾病「貝賽特氏症」。（IG@wonghoyinraymond）

黃浩然現時熱愛運動，注重健康。（IG@wonghoyinraymond）

百分百信任太太

黃浩然與太太莫家嘉於2005年結婚，今年剛好踏入20周年，育有兩名兒子。太太本身是圈中著名形象指導，其父親是馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，黃浩然可說是「億萬駙馬」。兩人多年來恩愛如昔，但亦曾遇過小風波。早年曾有人向傳媒爆料，指莫家嘉與一名已婚廣告製作人過從甚密，更流出親密照及露骨私訊。

黃浩然兩公婆並未受傳聞影響，反而越來越恩愛，以行動證明關係情比金堅。（IG@wonghoyinraymond）

兩人結婚20年。（IG@wonghoyinraymond）

面對流言蜚語，黃浩然當時表現淡定，隨即開腔護妻，直指傳聞是「笑料一則」，並強調對太太百分百信任。兩公婆並未受傳聞影響，反而越來越恩愛，以行動證明關係情比金堅。