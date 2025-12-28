堂本光一宣布結婚結束逾12年愛情長跑　未婚妻甘為愛放棄事業退圈

日本人氣男子組合DOMOTO (前名KinKi Kids 近畿小子) 成員，現年46歲的堂本光一今日 透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼隊友堂本剛去年1月成家立室後，組合的兩位成員都成為人夫了。據日本《體育報知》報道，堂本光一透過所屬公司官網表示：「在此向一路以來給予支持的相關人士報告，堂本光一即將步入婚姻」。他指出，今後也將懷抱對大家的感謝之情，比以往更誠懇地面對每一項工作，珍惜與大家的緣分，持續努力精進。

堂本光一（IG@domoto_kd_51）

堂本光一老婆是拍拖12年退圈女星

雖然堂本光一沒有公開交代老婆身份，但據悉他的老婆是今年9月引退的前女星佐藤惠，兩人已拍拖逾12年。佐藤惠比堂本光一年輕6歲，曾參演日劇版《流星花園》、《3年B班金八老師》等。有指兩人於2009年及2010年兩度合演音樂劇《Endless SHOCK》而擦出愛火花，拍拖多年以來一直保持低調，直至前年才被揭發戀情。佐藤惠於今年9月底離開了她合作27年的事務所，同時刪除了IG帳號，決心退出幕前，故此惹來不少揣測。看來她想專心做堂本光一背後的女人，照顧家庭。