張栢芝豪氣舉動超級寵粉獲品牌激讚　顏值升級絕美容貌驚艷網民

現年45歲的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒 (Lucas) 及謝振南(Quintus)，婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承 (Marcus) ，生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月重新投入工作，再度活躍於演藝圈，復出後的張栢芝人氣有增無減，工作接個不停。最近張栢芝雖然被官司纏身，但她依然努力工作，盡顯專業態度與精神。

張栢芝在新廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

張栢芝已立好遺囑。(節目截圖)

張栢芝分享剖腹產後經歷。(微博截圖)

昨晚有網民於社交網分享了一段張栢芝以嘉賓身份應邀出席品牌活動的短片，以「2025年的尾巴，張栢芝請我們吃黑珍珠晚宴」為標題，發文寫道：「連品牌方都在說，沒有見過對粉絲這麽好的藝人，真的，我也沒見過，除了張栢芝 #張栢芝 #港星女神 #和偶像零距離 #明星和粉絲雙向奔赴的愛」，張栢芝真是超級寵粉。片中可見張栢芝一班粉絲在多謝她請食年夜飯，張栢芝表示她試了晚宴的美食很美味，所以想請粉絲吃，她就先回家照顧仔仔吃飯。張栢芝又摟住一名粉絲喊對方「我老公」，臨走前還特地坐下來跟大家合照，氹得粉絲好開心。而張栢芝的美貌更是震驚了一眾網民，指她狀態極好，不但不會老，甚至愈來愈靚，靚出新境界。

張栢芝超級寵粉。(小紅書)

張栢芝超級寵粉。(小紅書)

張栢芝美貌驚艷網民。(小紅書)

張栢芝美貌驚艷網民。(小紅書)

張栢芝美貌驚艷網民。(小紅書)