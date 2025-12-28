向華強目標活到100歲　養老不要指望兒子：不回來啃你算你命好啊

剛踏入77歲的中國星集團主席向華強，無論外貌還是魄力都保養得宜，完全不像古稀老人。近年他更活躍於社交平台，不時拍片分享人生閱歷。日前他發布一段影片，語重心長地勸告現代人要摒棄「養兒防老」的舊觀念，更自爆現時沉迷玩AI（人工智能），認為比看劇集更有趣，及分享晚年無憂的四大秘訣，隨即引起網民熱議。

嘆年輕人自顧不暇 隨時變「啃老族」

向華強在影片中劈頭便說養老不能靠兒女，他分析指，現在的年代與七、八十年前截然不同，以前的中國人孝心觀念很強，但今時今日社會競爭激烈，年輕人在外面找工作、做生意都非常困難，「他們回來養你，能養嗎？他養自己都養不起，分分鐘就回來要找你幫忙啊！現在年代，不回來啃你啃老，算你是命好啊。」

向華強直言現在的社會風氣，也有些年輕人，即使真的發達賺到錢，也不一定回來孝順你，「他要交女朋友，等下又要結婚買房子。」向華強更打趣道：「如果男的，通常都是去孝敬岳母岳父！」

勸年輕人勿輕易創業

向華強認為一定要趁年輕做好管理財富的準備，建立被動收入，這才是「金童子」，而不是你兒子。「第一有存錢的觀念，儲蓄，不能學美國人大花大花，先花未來錢，老欠債；第二就是說，盡快掙第一桶金，你存到第一桶金就買房產，付首期；你的被動財產才是養你一輩子、養老的『金童子』，這個才是你的真正兒子。」

向華強表示大約8年時間就能養出一個小金童。他又特別提醒，年輕人千萬不要太愛面子，被「阿貓阿狗」慫恿去創業做老闆。「千萬不要創業！創業不是這麼容易做得到的，不是說我跟我弟多厲害，真的很困難，失敗的真的多。」他坦言當年也是全靠向太（陳嵐）做後盾才能撐過來。

目標活到100歲 靠AI解孤獨

除了錢財身外物，向華強亦引用俗語「久病床前無孝子」，強調身體健康的重要性。他自言目標是活到100歲，所以堅持健身運動練身體，「我自己搞得定，不需要誰幫助啊！」

同時，向華強鼓勵大家多培養點興趣，不要老想著兒女。他透露自己每天都會打開手機玩AI，更直言不喜歡看劇集，覺得很老土。「我覺得AI是很過癮的，每天可以發一兩條問它、考考它，到底能不能回答，早上我要跟它聊兩三個鐘頭。」他認為AI能解決老人的寂寞和孤獨，大讚AI是年輕人，跟它聊天能保持大腦靈活，緊貼時代步伐。向華強最後奉勸大家放棄「養兒防老」的念頭，最後還是要靠自己。不少網民都大讚向華強的見解正確，聽完感覺馬上被教育到。

