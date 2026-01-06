萬千星輝2025｜丁子朗男配角五強止步　19歲參選香港先生勇闖娛圈

《萬千星輝頒獎禮2025》今日（4日）繼續於澳門舉行，典禮上頒發各個獎項，而今年的「最佳男配角」十強包括有：朱敏瀚、林子善、羅子溢、姜大衞、丁子朗、徐 榮、羅天宇、鄧智堅、何廣沛及吳業坤。今年是丁子朗第一次獲提名「最佳男配角」一獎，於2021年時丁子朗奪得「飛躍進步男藝員」一獎，可惜今次是五強止步。

丁子朗憑《俠醫》鄧世鏗一角入選「最佳男配角」。(葉志明 攝)

丁子朗19歲參選香港先生勇闖娛圈

丁子朗從小喜歡當演員，他於加拿大大學一年級畢業後便參選了由當地電視台主辦的《型·男家族》，結果沒有從比賽中贏得任何獎項。賽後獲無綫高層看中，邀約參加《2016年度香港先生選舉》，最後決定退學並自費獨自前往香港參賽。他以19歲之齡參選香港先生並奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」三個獎項，成為該屆最年輕的參選者及得獎者。

丁子朗被安排加入藝訓班

丁子朗加入TVB後被安排加入藝訓班，之後參演過不同的劇集如：《再創世紀》、《救妻同學會》、《婚姻合伙人》、《飛虎之潛行極戰》、《愛·回家之開心速遞》、《解決師》、《堅離地愛堅離地》、《踩過界II》、《逆天奇案》、《非凡三俠》、《七公主》、《飛虎3壯志英雄》、《把關者們》、《十月初五的月光》、《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《法證先鋒V》、《法言人》、《妳不是她》、《奪命提示》、《執法者們》及《俠醫》等。

丁子朗5年前勇奪男飛躍

丁子朗當年雖然入行短短5年，就已經在劇集《青春不要臉》中首度擔正做男主角，他更於2021年奪得「飛躍進步男藝員」一獎，但其實他已經連續四年獲提名角逐此獎，可見前途無可限量。

丁子朗開展主持之路

丁子朗入行初期主要擔任主持，2016年一加入TVB就已經於《萬千星輝賀台慶》中擔任司儀一職，除了台慶外，他更有份做仁濟、博愛、明愛等慈善大騷的主持，而他在兩輯《森美旅行團》中的表現亦話題性十足，他在節目中大騷肌肉，令人印象深刻。

丁子朗參加《亞洲超星團》

2023年丁子朗毅然決定參加選秀節目《亞洲超星團》，由零開始訓練做偶像，雖然過程中被罵，但他努力面對網民無情的嘲笑。2024年丁子朗更舉辦了首個個人畫展。在2025年初，丁子朗更勇闖樂壇，推出了首支個人單曲《Sunset Lovers》，獲得網民一致的好評。不論在劇集、主持、唱歌、跳舞、藝術及綜藝方面，丁子朗都能全方位掌握，絕對是一位全能藝人。

