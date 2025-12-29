守誠者｜魯文傑由閃電傳真機御用細佬變綠葉　飆戲幾分鐘勁壓場！

劇集《守誠者》播出兩星期後反應不錯，劇中出現任達華、陳小春、李治廷、熊黛林、李麗珍等電影級演員，確實是觀眾看劇集的其中一個原因。不過，除了眾多巨星外，當中亦不乏一些好戲綠葉，例如上星期播出的第9集中的一幕，就出現了一位好久不見的綠葉，魯文傑。



魯文傑在《守誠者》第9集出現。（截圖）

陳小春。（截圖）

魯文傑、馮素波「飆戲」勁好睇

這一集講到陳小春與任達華接到總台通知，指有市民報案發生毆鬥事件。陳小春和任達華到場後，發現魯文傑拿着木棍正在打他的兄弟，而飾演媽媽的馮素波正在一旁大喊：「唔好打啦。」後來查問之下，發現魯文傑因不忿弟弟不外出工作又不照顧媽媽馮素波，而他則因手部受傷而「口停手停」，一氣之下才會追打弟弟。這一幕戲中，魯文傑演出了兇狠的一面，同時又演出了哥哥對於弟弟不成材的無奈和憤怒。馮素波向陳小春求情時，也突出了老邁母親對於幼子盲目的寵愛。短短幾分鐘一幕，就構成了一個感人故事，兩位綠葉的演出實在出色。

馮素波「飆戲」勁好睇。（截圖）

魯文傑加埋馮素波真係一流。（截圖）

魯文傑曾在多個電視台演出。（ig圖片）

上年魯文傑都拍過ViuTV劇集《飛黃騰達》。（劇照）

記唔記得閃電傳真機時期，魯文傑有「御用細佬」之稱？（YouTube截圖）

閃電傳真機「回憶殺」

魯文傑曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持人而大受歡迎，相信不少70後，80後也是睇住他做《閃電傳真機》長大的。後來，他修讀演藝學院課程，就轉戰戲劇組，先後參演《鑑證實錄》、《迷離檔案》、《法證先鋒》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《使徒行者2》等等，為行內有名的「御用市井人物」。

魯文傑演技有返咁上下。（YouTube截圖）

魯文傑身兼幾職教學生演戲。（ig圖片）

教過哈囉喂演員

相較於幕前演出，其實舞台劇才是魯文傑的強項。他曾獲2008年第17屆香港舞台劇獎最佳男配角，及2024年第32屆最佳男主角。出演以來更有不少代表作。近年他曾擔任海洋公園合約節目經理，負責指導哈囉喂等大型活動的演員。

魯文傑做小市民角色。（TVB截圖）