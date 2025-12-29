關寶慧聖誕家中開大餐未見黃日華　嗌另一「華哥」做老公來頭猛

59歲的關寶慧早前獲任達華在TVB訪談節目《一周星星》中認證是滿族「靚女仔」，更驚爆她與喪妻5年、64歲的黃日華（華哥）「好事近」有機會相戀，直說：「「我諗都快㗎嘞....快嘞快嘞！寶慧姐依家開始都鍾意足球。」今個聖誕節，關寶慧亦過得好充實，除與家中食大餐，還去看舞台劇演出，但竟然叫另一位「華哥」做「老公」，有網民直接問：「官宣？恭喜💕🎉🎉🎉」

叫另一位「華哥」做「老公」

關寶慧前日（27日）在社交平台分享boxing day的節目，就是與已淡出娛樂圈的黎海珊等友人一齊去舞台劇《歡樂今宵》，另一張照片則是與袁富華合照，關寶慧寫道：「叻叻老公👍🥳又攞獎👏👏👏👏👏 #袁富華」，有網民立即送上祝福：「官宣？恭喜💕🎉🎉🎉」、「老公🤭」，還有人送上多個心心。

關寶慧嗌另一「華哥」袁富華做「老公」。（ig@emilykwanpowai_4544）

合作舞台劇《兩年妻》結緣

關寶慧嗌另一位「華哥」袁富華做「老公」，二人「緣份」早於2021年合作演舞台劇《兩年妻》，當中二人飾演一對離婚夫妻，但藕斷絲連關係複雜。60歲袁富華憑電影《水餃皇后》，同時獲得金像獎、金雞獎、金馬獎的「最佳男配角」，成為首位集齊華語電影三金的最佳男配角獎的演員；再加上在剛播畢的熱播電視劇《新聞女王2》客串演出神秘人胡志城（Richard Wu），與Man姐（佘飾曼 飾）和古肇華（黃宗澤 飾）正面交鋒，表面笑噬噬，但實質非常陰險，獲網民激讚是「神級」演技。

而聖誕節當天，關寶慧未有透露跟誰一起渡過不過就上載一張笑得開懷的自拍照，屋內放有聖誕老人和雪人燈飾，全桌更放滿外賣的聖誕大餐，應該是多人聚餐。關寶慧寫著：「Merry Christmas 🎁🎄🥳🥂🍾🌲🍻🩷🩷🩷🩷🩷#merrychristmas #joy」。

關寶慧與黃日華緋聞傳足4年

64歲的黃日華和59歲的關寶慧於2021年9月傳出緋聞，因二人在半個月內兩度食飯，並曬出「黐到好埋」的合照，加上女方曾稱擇偶條件為四眼仔、拒絕姊弟戀、接受失婚人士，令網民猜測二人譜出戀曲，但當時關寶慧及黃日華女兒黃芷晴已即時否認。惟2023年內地有網站又再瘋傳黃日華向關寶慧求婚成功，關寶慧曾於受訪時表示，當時兩人緋聞再被炒熱，感覺黃日華有意疏遠。黃日華則以十字回應：「真的該說了，假的不提罷。」又指並沒承諾「終身不娶」，而是當時的傳媒以此為題作炒作；對於感情，他指已習慣單身，愛情是由上天安排，不會盲目投入。

黃日華愛妻梁潔華於2020年因病離世，黃日華有一段長時間未能釋懷。（微博@黃日華）