陳松伶演唱會門票即將開賣　一眾星級好友齊錄打氣影片預祝大成功

自早前公布《陳松伶 演唱會 - 香港》將於2026年2月28日在伊利沙伯體育館舉行後，很多歌迷也表示相當興奮，因為陳松伶（松松）的眾多經典作品包括《天涯歌女》、《月兒彎彎照九州》和《烏卒卒》等也是陪伴他們成長。今次演唱會票價分別為$980 和$580 兩種，並定於12月29日（星期一）早上10時正於城市售票網公開發售。

陳松伶將於2026年2月28日在伊利沙伯體育館舉行《陳松伶 演唱會 - 香港》。(公關提供)

陳松伶的一眾好友包括羅家英、米雪、趙雅芝、李克勤、溫兆倫、鄧萃雯、黎耀祥、黃智賢、黃凱芹、洪欣和林曉峰也分別錄製視頻為她打氣，祝願她的演唱會成功，家英哥說：「好嘢，好嘢，好嘢，有好消息，陳松伶開佢嘅個人演唱會，松松Good Show。」米雪：「大家記得嚟支持松松姐姐。」趙雅芝：「期待2月28號喺伊館睇松松妳嘅演出。」溫兆倫則搞GAG說：「我喺呢度祝福松松妹妹票房大賣，一切順利，期待2月28號『醫館演唱會』，唔係『鐵打醫館』呀大佬，係『香港伊利沙白體育館』，唔該各位睇清楚喲。」鄧萃雯：「非常期待，松松 Good Show !」黎耀祥：「知道松松妳喺香港開演唱會，相信好多妳嘅粉絲同樂迷都會好期待。」黃智賢：「松松，我等住睇妳嘅Good Show呀，加油！」李克勤：「恭祝松松妳大成功。」洪欣：「祝松松個人演唱會票房大賣。」林曉峰：「大家到時去伊利沙伯體育館支持松松姐姐。」當陳松伶看到這麼多好友的打氣視頻後表示非常感動，所以她在這個聖誕節對着滿桌美食也極度忍口，否則之前努力keep fit的心血將會白費，而她今年的聖誕心願是家人、親人和朋友開心幸福，「我就不要辜負大家，希望我即將舉行的演唱會能陪伴大家，令大家聽出耳油。」

米雪。(公關提供)

洪欣。(公關提供)

林曉峰。(公關提供)

李克勤。(公關提供)

趙雅芝。(公關提供)

溫兆倫。(公關提供)

黃智賢。(公關提供)

羅家英。(公關提供)

黃凱芹。(公關提供)

黎耀祥。(公關提供)

鄧莘雯。(公關提供)

主辦單位代表、天星娛樂總裁陳淑芬（陳太）表示：「松松和擔任音樂總監的張與辰很正面，我希望透過他們的音樂讓大家感染到那份力量，這也是我舉行《陳松伶演唱會》的其中一個主要原因。我更邀請了Polly Chung擔任總監製、奚仲文設計形象、陳華國設計服裝、Wing Shya拍攝海報、Sunny Chan任舞蹈總監，全是星級班底，所以今次絕對是演唱會中的豪華團！」

陳松伶演唱會是星級班底。(公關提供)

《陳松伶 演唱會 - 香港》

日期：2026年2月28日 (星期六)

時間：晚上8時正

地點：伊利沙伯體育館

票價：HK $980 / $580

主辦機構：天星娛樂、棋人娛樂、光尚娛樂、寶輝娛樂、TVB Music Group

