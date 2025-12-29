國際巨星與兩任妻生四千金　送前妻大女30萬嫁妝細女要求公平對待

現年62歲的國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，曾與前妻黃秋燕生下女兒李思、李苔蜜，兩人最後在1991年離婚。有指李連杰與利智因合作拍攝電影《龍在天涯》而相戀，他向前妻黃秋燕提出離婚，1999年李連杰與利智結婚，婚後育有兩女Jane及Jada，四個女都已大學畢業。今年李連杰宣布大女結婚，身家20億的他特別訂購了一架價值約30萬人民幣的國產新款純電動車作為新婚禮物送給大女李思。李連杰近日帶細女Jada出席汽車品牌活動，竟爆細女要求公平對待！

李連杰。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰日前與Jada亮相汽車品牌活動，李連杰提到大女結婚時，指定要國產品牌汽車。李連杰笑說：「我小女兒說，你要記住啊，你有四個女兒呢，一定要公平啊！」說罷引來全場大笑。李連杰續哭笑不得說：「萬一又來四個女婿咋辦呢？」莫非李連杰要為四個女兒都準備汽車作嫁妝？

李連杰。（視覺中國）

李連杰出席女兒大學畢業禮（微博 / @李連杰）

李連杰甚少提及第一段婚姻，但就曾在節目中講到：「那時我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，於是結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另一個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程，因為那個時候每天我都熱血沸騰，我知道那個是愛，所以我回頭對我原來的妻子說『對不起我錯了，我找到了我真正的愛。我能做到的是把我擁有的一切，我的錢都補償給你』，我的前妻是非常好的人，當初是我的錯。」

李連杰與利智所生的兩女兒。（IG/ @_jadali_）

李連杰帶兩名女兒前往西藏拉薩朝聖。（IG@jetli）

李連杰十多年前被診斷患有甲狀疾病，多年來飽受健康問題困擾，近年多次傳出病危甚至逝世消息。今年8月他上載躺病床照自揭入院切除腫瘤並需要用輪椅代步，病況令人擔憂，更一度傳出換年輕僧人心臟續命，不過謠言毫無根據，李連杰之後赤裸上身拍片，證明身上沒有進行過大手術的疤痕。李連杰近來經過休養回復元氣，容貌及精神狀態都回春。

李連杰帶細女Jada出席汽車品牌活動。（小紅書）

Jada大個女。（小紅書）

李連杰指大女結婚送車作嫁妝，細女告訴爸爸對待4個女兒都要公平。（小紅書）