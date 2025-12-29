71歲鄔友正明年與中樂團合作　怕唱歌又失準要發毒誓：工可以唔返

1997年港姐冠軍，現年51歲的翁嘉穗（Virginia）的百億富商老公鄔友正，早前參加TVB節目《中年好聲音4》海選，連月來秘密練歌，但因骨折、連日腹瀉等狀況影響發揮，晉級無望。但無損鄔友正對唱歌的熱誠，早前獲汪明荃邀請做演唱會嘉賓，並將於明年1月10日與中樂團合作表演。鄔友正近日積極練習，但再次因為「為食」，致「胃好唔舒服，頭好痛」，在社交平台發毒誓自己要注意飲食，並揚言「工可以唔返」，要全心全意做好準備。

1997年港姐冠軍、現年51歲的翁嘉穗（Virginia）與71歲的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。（IG圖片）

鄔友正不似71歲。（IG圖片）

鄔友正前日（27）在小紅書以「我始終係人，一錯可以再錯！」為題撰寫長文，指上次參加《中年好聲音4》海選前一天食了大量魚生，整晚肚痾，引致腸胃炎，令比賽嚴重失準！他寫道：「吸收上次教訓，決定在1月10號比賽前，忍口唔食垃圾食物，唔開會，唔返工，拼命練歌，希望可以有個好表現！可惜昨晚太太帶我去香港食北京填鴨，炸牙帶魚，牛腩及其它上火的食物！因為太好食，以為會冇事，所以拼命食，食得好飽！但始終71歲人了，仲係18 22 咩！晚上睡覺就慘了，胃好唔舒服，頭好痛，整晚通宵都瞓唔到覺！好彩演唱會是1月10日，如果係今天就慘了！」

鄔友正獲汪明荃邀請做音樂會嘉賓。（小紅書@鄔友正）

一直積極練歌。（小紅書@鄔友正）

鄔友正自知連續錯兩次，不可以原諒，並立誓：「我今天立即下毒誓，如果再有第三次，就罰我以後冇得食我最喜歡的芒果同北京填鴨！有此毒誓，應該在演唱會之前，唔會錯第三次！最近肥咗好多，順便減肥！因為第一次登台，怕唔習慣面對群眾，所以去busking 街唱，攞多些經驗！」

鄔友正有機會同中樂團合作。（小紅書@鄔友正）

日前為食又搞到唔舒服，話要發毒誓唔可以再亂食嘢。（小紅書@鄔友正）

可以唔返工，但要去Busking攞經驗。（小紅書@鄔友正）

他更爆上次骨折，原來是與汪明荃邀請他做嘉賓有關：「當晚我太太告訴我汪明荃邀請我做嘉賓，有些不敢想像，太開心了，所以大步檻過太太的紅外線pad, pad一反轉，扭斷咗腳板的骨,咁就要拿拐杖四個月😭😭由現在到演唱會那一天，什麼都不做，只是練歌！垃圾食物完全唔食，希望可以在最佳狀態下唱三首歌！工可以唔返， 1月10號後可以返到夠！但1月10日後就唔知幾時再有機會登台！機會是爭取的，所以這10多天做最後衝刺！#汪明荃 #趙增熹 #翁嘉穗 #中樂團 #高晨維 #鄔友正 #演唱會」

翁嘉穗陪老公鄔友正參加TVB節目《中年好聲音4》海選。（小紅書圖片）

參加《中年好聲音4》海選。（YouTube影片截圖）

參加《中年好聲音4》海選，但唔入圍。（YouTube影片截圖）