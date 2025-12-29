樊亦敏拆盲盒誓要打破全是滕麗名傳聞　陳浚霆嫌棄：我唔要真人

電影《尋秦記》即將上映，為宣傳早前與食品公司合作推出了餅乾條，更可以「抽盲盒」，抽取劇中角色的「小卡」。但是亦有不少網民表示不滿，因為抽不到想要的角色，早前「三太」樊亦敏買了20盒與「陶總管」區瑞偉齊齊「拆盲盒」。網上有傳一箱10盒有6盒都是滕麗名，但是見他們拆開後，特別版及各人物都有，並不是網上傳聞般「10盒有6盒都是滕麗名」。

早前「三太」樊亦敏買了20盒與「陶總管」區瑞偉齊齊「拆盲盒」。 (ig@amyfan3796)

網上有傳一箱10盒有6盒都是滕麗名，但是見他們拆開後，特別版及各人物都有。 (ig@amyfan3796)

昨日（28日），樊亦敏再買了30盒餅乾條「抽盲盒」，她分享了與陳浚霆及滕麗明一起「拆盲盒」的影片，再驗證是否「10盒有6盒都是滕麗名」。滕麗名先表示：「好開心，我自己出去買我係買唔到㗎！」可能是因為大家都搶著「抽盲盒」，所以把街外有的餅乾條都買光光。影片中樊亦敏先拆10盒，但裡面一盒滕麗名都沒有，反而有5盒是宣萱。之後就到陳浚霆，他拆開後裡面也是一盒滕麗名都沒有，但抽到了3個隱藏版，讓他直呼：「但我想要滕麗名喎！我唔要真人，我要卡啊！」到底為何陳浚霆不想要滕麗名的真人？他搞笑地表示：「真人已經喺隔離啦嘛！」

樊亦敏再買了30盒餅乾條「抽盲盒」。 (ig@amyfan3796)

樊亦敏與陳浚霆及滕麗明一起「拆盲盒」，再驗證是否「10盒有6盒都是滕麗名」。 (ig@amyfan3796)

陳浚霆直呼我想要滕麗名。 (ig@amyfan3796)

但陳浚霆唔要真人。 (ig@amyfan3796)

陳浚霆拆完後滕麗名欲哭地說：「竟然一個我都冇啊！」樊亦敏即表示：「滕麗名自己開，可以有8個係佢自己嚟！」最後滕麗名終於開到自己，更有4盒之多，她都不禁嘆了一句：「果然係我抽返自己。」

樊亦敏表示可能是滕麗名抽返自己。 (ig@amyfan3796)