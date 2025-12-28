陳豪16萬月租中半山複式豪宅　聖誕全家福餅印大仔顏值直逼爸爸

現年54歲的陳豪（阿Mo）與44歲的陳茵媺（Aimee）結婚12年，育有兩子一女，向來是圈中的模範家庭。陳茵媺為照顧子女淡出幕前，但有位能幹老公，陳豪被估計是TVB現時最高薪的視帝，即使一人賺錢五人使，仍能讓妻兒過上最優質生活。近日陳豪一家再被揭「愈住愈豪」，舉家搬入中半山舊山頂道、月租高達 16 萬元的複式超級豪宅。昨日（27日）陳茵媺聖誕趁佳節在社交平台分享全家福，除了意外曝光新單位的氣派內貌，剛滿 12歲的大仔Aiden因「暴風式成長」成為大眾焦點。

陳豪同陳茵媺夫妻檔出活動搵銀。（ig@aimeechan_official）

結婚12年仍然好恩愛。（ig@aimeechan_official）

早前一家去加拿大玩。（ig@aimeechan_official）

12 歲大仔Aiden變身型男 五官神複製視帝爸爸

在最新的全家福中，坐在正中間的大仔陳梓燁（Aiden）最為搶鏡。年紀輕輕的他已褪去稚氣，換上一頭時尚髮型，成熟穩重的模樣完全不似只有12歲，可謂暴風式成長。Aiden的五官輪廓簡直是爸爸陳豪的少年進化版，顏值逼近視帝爸爸。

大仔Aiden剪咗個時尚髮型，愈來愈似老竇。（ig@aimeechan_official）

聖誕火雞。（ig@aimeechan_official）

16萬月租複式大宅內貌曝光

Aiden的帥氣外貌成為焦點外，一家人坐在聖誕樹前的合照，亦意外令豪宅內部曝光。陳豪和陳茵媺的新居客廳空間感極強，擁有超高的樓底，顯得非常闊落；配上巨型落地玻璃窗，令採光度十足，氣派非凡。據悉，該複式大宅樓底高達14.5呎，可飽覽中區市景及維多利亞港海景；而平均月租約16萬元左右，並與Tyson Yoshi、阿Sa (蔡卓妍) 等藝人為鄰，容祖兒早前亦曾居住該屋苑。早前陳茵媺分享陳豪為她送上愛心咖啡的短片，陳豪從樓梯行上來，亦證實了豪宅是複式設計。

搬入新居，疑房間掛婚照。（ig@aimeechan_official）

經常收花。（ig@aimeechan_official）

經常收花。（ig@aimeechan_official）

複式豪宅，為老婆送咖啡。（ig@aimeechan_official）

搬屋全為仔女讀書

陳豪一向是圈中好男人的天花板，除了錫老婆，更曾多次為方便子女升學而搬屋。由2013年豪擲3,300萬買入大埔比華利山別墅開始，到2017年因大仔入讀國際學校，陳豪不惜棄住大屋，改以月租7萬元進駐淺水灣嘉麟閣。隨後他又以月租10萬搬入鴨脷洲南灣2,200呎複式戶，直到現在進一步升級至中半山核心地段，每一次搬遷都越住越豪。

一家愈住愈豪。（ig@aimeechan_official）