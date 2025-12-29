玉茗茶骨劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《玉茗茶骨》陸劇又名茗門世家、茗門世家之玉茗茶骨，有週末、任亞南作為編劇，國浩、張之微、馬詩歌為執導，由侯明昊、古力娜扎、陳若軒、趙弈欽、張南領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇由打造出大熱劇《延禧攻略》、《墨雨雲間》的製作人于正推出，更有年尾出演兩部電視劇的陸劇小生侯明昊擔任男主角，於劇中被稱之為「男版魏瓔珞」，期待他的精彩演出！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

玉茗茶骨官微@Weibo

《玉茗茶骨》電視劇情大綱

年輕的狀元陸江來（侯明昊 飾）擔任淳安縣令，憑藉過人才智屢破奇案，一時成為官場新星。然而，他捲入了一宗殺妻舊案，使他瞬間淪落絕境，在生死交關之時，幸得茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）出手相救，但原來性格高傲的陸江來早年曾與豪族榮氏爭權結怨，於是榮善寶出手報復，藉著他重傷失憶、身份不明之際，將他帶回榮府，故意貶為地位最低的馬夫。為擺脫追殺，陸江來只能將計就計、假裝順從。

一天，榮家宣布招贅，使江南的望族紛紛聞訊而至，表面上是婚姻配對，暗地裡卻是窺伺榮家茶葉版圖和家族資源，各藏心機。陸江來無意中被捲入這場風波，成為了善寶與各方勢力較量的棋子。一位是以家族利益為重、運籌帷幄的茶道世家繼承人，另一位則是心機深沉的小馬夫，二人鬥智鬥力中萌生出感情，其後並肩作戰，衝破重重困難去徹查舊案，緝捕真正兇手，又攜手整頓家族，拓展茶道，在茶園中締造了一段動人佳話。

《玉茗茶骨》播出時間｜最新追劇日曆

《玉茗茶骨》電視劇幾時播? 《玉茗茶骨》一共有36集，由芒果TV、湖南衛視、Disney+播放，12月29日12:00起，芒果TV會員連更不斷檔，SVIP每日搶先看1集；12月29日20:00起湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《玉茗茶骨》演員人物關係圖

玉茗茶骨官微@Weibo

《玉茗茶骨》演員

侯明昊 飾 陸江來

為人心高氣傲，扮失憶搏取同情，心機深沉

玉茗茶骨官微@Weibo

古力娜扎 飾 榮善寶

茶道世家繼承人，重視利益

玉茗茶骨官微@Weibo

陳若軒 飾 白穎生

玉茗茶骨官微@Weibo

程瀟 飾 榮筠溪