全民造星6丨王偉俊Teller復活成決賽11人　Gin Lee被學員已讀不回

ViuTV選秀節目《全民造星VI》進入最後直路，總決賽將於下周日（1月4日）移師澳門舉行。昨日（28日）節目組在將軍澳舉行記者會，除了早前公佈的10強人選外，萬眾期待的「第11人」亦終於揭曉！一如外界所料，大熱門63號王偉俊（Teller）成功獲網民集氣保送復活，將會與其餘10位勁敵爭奪冠軍寶座。

《全民造星VI》進入最後直路，除了早前公佈的10強人選外，萬眾期待的「第11人」亦終於在記招上揭曉！（陳順禎攝）

現場早已被各參賽者的粉絲迫爆，場面相當墟冚。（陳順禎攝）

11強大跳主題曲《前傳》！（陳順禎攝）

Teller撼贏4強手 承諾盡全力無悔

最後11強名單為：5號郭民鋒 (Kris)、6號張肇維 (Gordon)、12號陳曉希 (小雞)、19號黃日禧 (Dave)、34號丘藍、41號范卓賢 (Jacky Fan)、43號陳瑨羲 (Ian Hannz)、52號李學偉 (DaiMa)、63號王偉俊 (Teller)、73號陳頴業 (Yip sir)、92號關曉隆 (Bosco Kwan)。身為Beatboxer的Teller，本身實力備受認可，更是曾前往韓國受訓的14位精英之一，早前意外下馬令不少觀眾跌眼鏡；最後他撼贏18號Kai Cheung、31號三金、32號畢佬、59號TUZERO等強敵成功「復活」，連星級導師Gin Lee都話：「估到多數係佢，一投票就拋離好多。」Teller對此表示感恩：「其實在被淘汰時已感無悔，既然獲支持成為11強，必會盡全力令自己更加無悔。」不過他亦坦言相比其他對手，自己準備時間較少，會比較輸蝕，目前已極速作了一首新歌應戰。

王偉俊 (Teller)撼贏強敵成功復活，他坦言相比其他對手，自己準備時間較少，會比較輸蝕，目前已極速作了一首新歌應戰。（陳順禎攝）

Gin Lee逐個私訊關心學員進度 竟遭已讀不回

今屆10強名單中，多達8人都是Gin Lee組別的學員，身為導師的她當然緊張。她透露上月開始已逐個Message關心他們的進度，誰知竟然遭到冷待！Gin Lee笑言：「上個月開始逐個message佢哋，問佢哋進展如何，揀歌揀成點，唔係個個人都覆，(強尼：Gen Z。)慣喇，不過第一個message會覆，會多謝我。我同佢哋講唔好怕醜，有咩就直接問我，唔好以為自己一個人，我會陪佢哋作戰到底，佢哋會覆，但之後就冇Update，只有幾個keep住update我進展。不過唔緊要，佢哋嚟到呢個階段，已經成熟好多，唔使我咁操心。」

Gin Lee竟大爆關心學員被已讀不回。（陳順禎攝）

對於Teller復活，強尼表示很期待在決賽上看見Beatboxer表演。（陳順禎攝）

被問到是誰這麼大膽「已讀不回」，現場四位熱門人選19號Dave、43號Ian Hannz、52號DaiMa及92號Bosco Kwan受訪時，唯獨Ian Hannz表現猶豫，其餘三人都爽快答有覆，嫌疑人似乎呼之欲出！Ian Hannz作為《造星III》三甲ANSONBEAN的弟弟，被問有否向哥哥取經，他說：「由99強開始都係放養式，如果我有同佢商量，表演就唔會跌mic stand，其實好開心，因為佢好相信我。」

Bosco Kwan、DaiMa、Ian Hannz、Dave一同受訪，當中Ian Hannz是已讀不回最大嫌疑人。（陳順禎攝）

Yip Sir回應負評 Jacky Fan曾被花姐鬧老屎忽

至於另一焦點落在年紀最大的73號陳頴業（Yip Sir）身上，對於外界質疑他入圍決賽的資格，Yip Sir大方回應：「我都有唔開心，但好快消化咗。網上言論好難去了解晒一個人，我學習咗有負評出現，未必需要反擊，網民有權咁諗，會嘗試包容佢。」對於有傳今屆將組7人男團，Yip Sir直言：「我唔抗拒㗎，試下簽我囉！」不過其後他又自嘲：「學網民講，將啲機會留畀更合適嘅人。」自言樂於成為男團的幕後軍師。

Teller、Gordon、Yip Sir受訪，Yip Sir對於負評大方回應，指雖然有不開心，但很快已消化；不過對於組男團，他比較傾向做男團的幕後軍師。（陳順禎攝）

而另一熱門41號Jacky Fan今日再唱《MM7》拉票，他自爆99強時曾被花姐狠批是「老屎忽」，令他差點爆喊：「我第一次俾花姐評價，我準備好晒佢會鬧我唔夠高唔夠靚仔唱得唔好，但冇諗過係鬧呢樣嘢！」他更透露曾大膽DM偶像兼啟蒙老師張敬軒報喜，獲軒公回覆如有需要可隨時找他幫忙，但他卻不敢打擾偶像；對於網民說他火爆，他認為冇必要隱藏真性情，一定有人喜歡有人不喜歡。

小雞、Kirs、Jacky Fan與丘藍，其中Jacky Fan是大熱之一，但竟自爆曾被花姐鬧他是「老屎忽」。（陳順禎攝）

《全民造星VI》最後11強！（陳順禎攝）

請按下圖睇11強成員：