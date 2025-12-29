恃寵劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《恃寵》陸劇有木小玥作為編劇，戴溢廷、周暮寒為執導，由方瑾、周昊杉領銜主演的一套以古代宫廷為題材的網劇。領銜主演的方瑾過去曾憑藉短劇《我們在黑夜中相擁》人氣飆升，並在《兩個人的小森林》中留下令人印象深刻的角色，其多變的演技與精緻的古裝扮相深受觀眾認可。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

《恃寵》劇情大綱

畢業生鹿貞兒（方瑾 飾）意外穿越，竟成了大業國即將被迫殉葬的悲慘妃子。在生死關頭，她驚覺眼前的傀儡皇帝蕭聞璟（周昊杉 飾）竟是來自現代的同鄉。面對宮廷中險象叢生的權力博弈與既定的死亡命運，鹿貞兒拒不服輸，誓要與蕭聞璟聯手逆天改命。然而，正當兩人情愫漸生、步步反擊之際，鹿貞兒卻意外發現，這位看似同病相憐的蕭聞璟，背後竟隱藏著更深層的秘密——他或許並非單純的同行者，而是那個親手書寫並操控她命運的幕後之人。在「恃寵」的背後，究竟是亂世中的真心救贖，還是早已編織好的致命陷阱？

《恃寵》播出時間｜最新追劇日曆

《恃寵》網劇幾時播? 《恃寵》一共有25集，由騰訊視頻平台播出。12月29日起，會員首周一至週四中午12點更新2集，首更6集，週五起每日更新1集。 1月14日起，非會員每日更新2集。

《恃寵》演員

方瑾 飾 鹿貞兒

意外穿越成「殉葬妃」的現代醫學生，憑藉醫術與過人膽識在宮廷危局中步步為營。

周昊杉 飾 蕭聞璟

看似身陷囹圄的傀儡皇帝，實則是鹿貞兒的神祕同鄉，在深不可測的城府下，隱藏著操控全局的真實身份。

牛欣欣 飾 熹貴妃

鹿貞兒的頭號勁敵

喬一 飾 蕭翊承、萬籽麟 飾 陳婉怡

身份存疑的皇子和控制狂太后