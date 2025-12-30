輕年劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《輕年》有楊磊、王小艾作為編劇，花箐為執導，由霍建華、田雨、張雪迎、喬振宇領銜主演的一套以都市勵志情感為題材的電視劇。領銜主演的霍建華過去曾憑藉《仙劍奇俠傳三》、《花千骨》及《如懿傳》等經典作品奠定其影視男神地位，近年在《玫瑰的故事》與《華燈初上》中的演出亦展現了更加純熟、富有層次的演技，此次回歸都市題材挑戰中年轉折，備受觀眾矚目本文將介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員及追劇日曆。

《輕年》電視劇情大綱

故事跨越數十載，從二十世紀八十年代北京胡同的青蔥歲月，到人至中年的現實掙扎。馬丁（霍建華 飾）、王春生（田雨 飾）、李連寶（喬振宇 飾）與童秋（劉端端 飾）曾是親如兄弟的「豹房胡同四兄弟」。然而，高中畢業前夕一場由馬丁引發的意外變故，讓原本緊密的情誼四分五裂，馬丁隨之遠走他鄉，與眾人斷絕聯繫。

多年後，馬丁雖已成為事業有成的上市公司副總，卻不幸確診腦瘤。面對命運的最後通牒，孑然一身的他決定在生命倒數時刻重回故土，試圖解開糾葛多年的宿怨，重拾遺失的友情。

回國後的馬丁重新開啟了「胡同四兄弟」的人生副本，卻發現每個人都在生活的泥淖中掙扎：王春生正面臨兒子拒考的大學教育難題；李連寶雖身為互聯網高管，卻難逃中年裁員的危機；而童秋則陷入父母催生與夫妻關係冷淡的家庭窒息感中。這群「輕年」男人幫在聯手創業、應對生活危機的過程中，舊時的友情在磨難中逐漸復蘇，馬丁也在與死神的賽跑中，重新燃起了對生活的渴望與溫暖。

《輕年》播出時間｜最新追劇日曆

《輕年》電視劇幾時播? 《輕年》一共有32集，由騰訊視頻、愛奇藝平台播出。騰訊視頻/愛奇藝會員12月30日首播會員每日18點更新2集，首更4集。

轻年官微@Weibo

《輕年》演員關係圖

+ 3

《輕年》演員

霍建華 飾 馬丁

身患腦瘤、事業有成的上市公司副總，在生命倒數時刻選擇回國，試圖在人生終章前與胡同兄弟達成和解並重拾往日情誼。

轻年官微@Weibo

田雨 飾 王春生

馬丁昔日的至交好友，為人仗義.。現在正深陷於兒子教育問題的焦慮中。

轻年官微@Weibo

張雪迎 飾 金彤

馬丁回國生活中的重要夥伴，見證並守護著這群中年男人在歲月磨礪後的成長與和解。

轻年官微@Weibo

吳翊歌 飾 林歲

曾經意氣風發的互聯網高管，在面臨行業裁員的現實打擊下，與兄弟們重新集結，共同面對職場與人生的二次創業挑戰。