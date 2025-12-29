甄文達近況曝光　一句「Yan can cook so can you」掀集體回憶

烹飪節目在8、90年代一向都深受觀眾歡迎，無論是《方太美食廣場》的「方太」或《Yan Can Cook》的甄文達，都是港人的童年回憶。李司棋日前在Facebook分享了一張與甄文達的合照，隨即引起網民熱議。

《方太美食廣場》的「方太」紅極一時。（節目畫面）

《Yan Can Cook》的甄文達，是不少香港人的童年回憶。（節目畫面）

甄文達近況曝光 掀港人集體回憶

李司棋日前（27日）在Facebook透露早前於馬來西亞偶遇甄文達，分享了兩人的合照，並留言寫道：「“If Yan can cook, so can you! “ 早前喺馬來西亞有幸遇到甄文達先生，以而家嘅說法，應該可以講係第一代煮食KOL 👨🏻‍🍳」，合照勾起網民的集體回憶。如圖中所見，身穿廚師服的甄文達樣貌跟當年分別不大，凍齡狀態驚人，精神飽滿。而李司棋則戴上珍珠頸鏈，打扮雍容華貴。

甄文達近況驚喜曝光。（Facebook）

甄文達（Martin Yan）是全球知名的華裔廚師之一，由於父母開設餐廳及雜貨店，甄文達自細已對烹飪有興趣。他13歲隨家人來香港定居，中學曾就讀香港民生書院，與向華強為同屆同學，其後到美加留學。畢業後，甄文達曾教授中式烹飪班及回流香港擔任大型食品公司高層，回到美加後在80年代開始拍攝烹飪節目，紅遍美加等地，當年亞視國際台都有購入節目《食得是福》播放，節目亦成為香港人的集體回憶。