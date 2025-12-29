何超蓮舊愛豪門夢碎變貼地街頭幫婆婆賣桔　曾豪言5年超越周杰倫

現年46歲的台灣歌手吳克群，出道多年唱過不少金曲。不過，對於香港觀眾而言，最為人記得的莫過於他曾與已故賭王何鴻燊千金何超蓮的一段情。當年兩人愛得高調，可惜最後分手收場，「豪門夢碎」後，吳克群為事業全力拼搏，近年將發展重心轉移至內地的他，不僅頻頻參與綜藝節目，甚至為效果，不惜放下身段在街邊擺攤賣水果，徹底「豁出去」。而吳克群似乎賣水果賣上癮，最近他又拍到幫老婆婆賣橘子，展現極其親民的一面，獲留言區一致讚好。

吳克群近年主力內地發展。（微博圖片）

參與不少綜藝節目。（微博圖片）

吳克群為節目效果，曾在街邊擺檔賣水果。（小紅書）

吳克群早前出席音樂節時，更選擇在大學食堂用餐，非常貼地。（小紅書）

古鎮摺袖幫老婆婆賣橘子獲激讚

近日，有網民在社交平台分享一段影片，指在蘇稽古鎮偶遇吳克群，寫道：「偶遇吳克群在蘇稽古鎮幚老奶奶賣橘子。」片中可見，雖然吳克群一身斯文打扮，但他絲毫沒有明星包袱和架子，反而二話不說摺起衫袖，當街幫一位老婆婆賣橘子，現場吸引大量途人圍觀，場面墟冚。面對熱情的民眾，吳克群表現得相當「貼地」，不僅拿起「大聲公」落力叫賣，對於有的人幫襯完索取合照更是「任影唔嬲」。只見他一手拿著橘子，一手配合粉絲握手、拍照，全程笑容滿面，親切感爆燈。

近日，有網民在社交平台分享一段影片，指在蘇稽古鎮偶遇吳克群幚老奶奶賣橘子。（小紅書截圖）

吳克群表現得相當「貼地」，不僅拿起「大聲公」落力叫賣。（小紅書截圖）

吳克群對於有的途人幫襯完索取合照「任影唔嬲」。（小紅書截圖）

影片曝光後，隨即引來大批網民「激讚」，紛紛留言表示：「他真的是在市井間如魚得水般從容自由，且做了很多好事，幫助了很多底層的人，是一個寶藏男孩！」、「這樣的明星才應該大火起來！」、「他真的很接地氣了。」、「吳克群真是一點明星架子沒有」、「好善良的人」；有曾在大陸音樂節看過他演出的網民更補充，指吳克群業務能力強，「他超賣力的，業務能力槓槓滴，場子直接被他炒熱了，對他好感度upup」。

親切感爆燈。（小紅書截圖）

吳克群全程笑容滿臉，氹得老奶奶非常開心。（小紅書截圖）

吳克群極其親民的舉動，獲留言區一致讚好。（小紅書截圖）

吳克群還親手在每個橘子上寫了祝福語。（小紅書截圖）

曾揚言「五年超越周杰倫」成話柄

雖然吳克群獲極大多數網民讚賞，但也有尖酸網民「舊事重提」，留言嘲諷：「是那個三年超越周杰倫的嗎？」的確，吳克群當年走紅後，一句「5年要超越周杰倫」曾引起熱議。回首過往，吳克群早已看開。他曾大方回應，指當年2000年代出道的男歌手，「相信百分之九十九都想（超越周杰倫），只是我敢講出來，而且我努力在做」。但他也坦言這曾成為他的心魔，令他陷入比較的痛苦中。但隨著年歲增長，他發現「世界不只如此」，如今的他認為創作過程中那種「起雞皮」的感動才是最重要，不必只拘泥於和誰比較。而令吳克群最後悔的並不是說過這句話，而是當年首次執導電影《為你寫詩》時，媽媽得了癌症，他見媽媽最後一面時，媽媽已經失去意識，「我在醫院走廊上面，在那個樓梯間，然後痛苦流淚，那個時候我發現，原來有些事你會無能為力的。」

吳克群當年走紅後，一句「5年超越周杰倫」曾引起熱議，回首過往，吳克群早已看開。（《披荊斬棘2》截圖）

吳克群當年走紅後，一句「5年超越周杰倫」曾引起熱議。（IG@jaychou）

吳克群稱自己唯一後悔的事，是去見媽媽最後一面時，媽媽已經失去意識。（《披荊斬棘2》截圖）

吳克群近年努力在事業方面發展，喜愛穿白背心的他，曾被部分網民批評不修邊幅。（微博圖片）