風過留痕劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《風過留痕》改編自九滴水小說《屍案調查科》，有林繼東編劇，張彤為執導，並由龔俊、姜武、孫怡領銜主演的當代涉案題材電視劇。領銜主演的龔俊過去憑藉武俠劇《山河令》中的溫客行一角爆紅全球，隨後在《安樂傳》、《我要逆風去》等多部作品中展現了多變的角色駕馭能力，此次在劇中挑戰專業性極強的刑事技術專家，穿上警服的堅毅形象引發廣大觀眾期待。本文將介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

獨家Agoda酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！ 立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇！10個月價錢睇足一年

《風過留痕》電視劇情大綱

雲汐市公安局刑事技術科，是這座城市所有要案與奇案的最終匯聚之地。這支團隊各懷絕技，既有精於推理、善於洞察人性的「法場心靈捕手」，也有玩轉柳葉刀、風度翩翩的海歸技術控，團隊中既有行事強悍的警花，也有個性單純的實習女警，更有老謀深算的老派警察與機敏圓滑的熱血青年。

秉持著「破解死亡密碼，守護生命尊嚴」的最高宗旨，他們運用法醫鑑定、心理分析及各類高科技偵查手段，在一樁樁匪夷所思、案中有案的離奇案件中剝繭抽絲。在追求正義的過程中，他們不僅匡扶社會公義，更在迷霧散盡之時，見證了最深層的人性光輝與幽暗。

《風過留痕》播出時間｜最新追劇日曆

《風過留痕》電視劇幾時播? 《風過留痕》一共有30集，由騰訊視頻、愛奇藝平台播出。2月3日首播，首更4集，之後每日2集。

《風過留痕》演員人物關係圖

《風過留痕》演員

龔俊 飾 葉謙

海歸痕檢專家，為團隊中的技術核心。

风过留痕官微@Weibo

姜武 飾 冷啟明

身為老謀深算的科長，他善於利用微表情洞察犯罪心理。

风过留痕官微@Weibo

孫怡 飾 丹青、陳雨墨

神祕雙面角色，一個是熱血且充滿正義感的實習警員武丹青，另一個則是身份成謎、疑似具有臥底背景的陳雨墨。

风过留痕官微@Weibo

張開泰 飾 司元龍

刑事技術科的行動派大將，在團隊中負責高強度的現場勘查與物證搜集。