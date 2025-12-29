樂隊主音黃瑋中結婚公仔掛滿禮服　新娘建築系碩士畢業選過港姐

獨立樂隊TheHertz的主音黃瑋中（Herman）與相戀多年的女友梁嘉茵（Karine）昨日（28日）拉埋天窗，Herman在IG限時動態轉發結婚片段，由朝早接新娘到晚上戶外婚宴，洋溢歡欣氣氛。不過，一班兄弟團備受考驗，要做疊羅漢先可以接到新娘子；之後又分享Karine坐在花車內攰到瞓着的相片，留言：「兩個都冇瞓直踩，9:00am斟完茶已累倒」，Karine亦有轉發及留言：「對上一次瞓係星期五晚，瞓咗4個鐘」。雖然好攰，但一生人一次，辛苦都是甜。

新娘梁嘉茵高學歷 曾參選港姐

婚禮在戶外草地上舉行，一對新人在圓拱形的鮮花下交換結婚戒指。晚上新娘子先後換上白色婚紗及鮮紅色晚裝，一對新人滿場飛，又在live band伴奏下起舞，另一樂隊Rubberband更即唱獻唱助興，炒熱全場氣氛。

新娘的中文名梁嘉茵跟火獨立歌手Serrini名字一樣，並同樣擁有高學歷。Karine於加拿大多倫多大學以double major修讀建築系和環境地理系，並以榮譽生畢業，之後返港在香港大學建築系碩士畢業。Karine曾參加《2021香港小姐競選》，但首輪面試後已出局，而同屆的冠軍是宋宛穎。

在Big Day前夕，Herman亦有分享婚紗相，高調向老婆示愛：「「We are getting married tomorrow!多謝大家所有嘅祝福，我哋收到晒！感恩可以喺生命中遇到彼此，感恩可以繼續一齊癲一世 來賓們聽日玩得開心啲啦！」婚照在海邊拍攝，一對新人穿上禮服婚紗，Herman緊擁老婆又攬又錫，其中一款相，身上的踢死兔縫滿了公仔，玩味十足，他鬼馬留言：「啲相越後越精彩，啲公仔新娘子有份幫手聯，新郎哥表示「仲健在 Love you!」、「快樂就係咁簡單」、「應該成世人着過最靚嘅衫」，幸福滿瀉。

