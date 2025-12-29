向華強談昔日風流史　絕不搞小三竟因太太以外另一女人：是悲慘的

影壇大亨向華強與太太陳嵐（向太）向來是圈中的模範夫妻，兩人形影不離，恩愛程度羨煞旁人。向華強年輕時外貌俊俏有型，曾與關之琳、鞏俐等傳過緋聞，但與向太結婚後，就從未傳過任何緋聞。近日向華強在個人社交平台罕有地大談男人「好色」與「成功」的關係，更剖白自己為何從當年的一個風流公子，變成如今的「寵妻狂魔」。他直言年輕時曾與不少女星有過一段情，但遇上向太后便修心養性，背後原因竟與童年時母親的悲慘遭遇有關。

近日向華強在個人社交平台罕有地大談男人「好色」與「成功」的關係。（小紅書截圖）

向華強曾與關之琳傳緋聞，但其實大家非常老友。（滾動工作室提供）

直言好色是本性 「搞三搞四」難獲真正幸福

影片一開始，向華強便語出驚人：「好色是一個男人的本性，很多成功的男人都是好色，明的暗的，老婆挺多。但是他們注定，無法找到一個好老婆、賢內助，也無法獲得真正的成功和幸福。」向華強認為，男人若將精力花在婚外情上，家中難免吵吵鬧鬧，雖然未必影響發達，但肯定影響心情：「佢回家吵吵鬧鬧多一點而已啊，佢很煩而已啊。」他強調，真正的成功需要智慧去尋找風口，而擁有一位好的老婆，絕對是錦上添花。

向華強直言找到一個賢內助很重要。（小紅書截圖）

自認生意成就全靠向太

向華強直言自己就是「娶對好老婆」的最佳例子。他形容向太是其人生事業的最大推手，自己喜歡坐在後面動腦筋、做研究，而向太做生意，比他衝的更厲害，且擁有超高的辦事與談判能力，專門幫他解決「麻煩事」。

向華強直言自己就是「娶對好老婆」的最佳例子，他形容向太是其人生事業的最大推手。（小紅書截圖）

向華強稱向太擁有超高的辦事與談判能力，專門幫他解決「麻煩事」。（小紅書截圖）

除了工作上的默契，向華強更透露兩人私下幾乎是連體嬰：「這麼多年，我差不多每天除了去洗手間、洗澡、睡覺那幾個鐘頭，一天大概我們聚在一起20個小時。」他幽默地反問：「我哪有時間去搞三搞四？我不給我自己有機會嗎？這才是我的智慧嘛！你有了那麼好的老婆，你去搞什麼呢？該搞的我以前都搞過了。」

向華強透露與向太私下幾乎是連體嬰。（微博圖片）

向華強透露與向太這麼多年，差不多每天除了去洗手間、洗澡、睡覺那幾個鐘頭，兩人一天大概聚在一起20個小時。（小紅書截圖）

談昔日風流史：我都曾與女明星交往

向華強大方承認年輕時曾有過一段輕狂歲月。他自爆17、18歲出來，碰到一大堆大小明星：「坦白說，都是很多女朋友追我的！以前我都不敢講這些話，講這些話我自己都臉紅，我現在78歲才講！」但他表示這一切在遇到向太后便畫上句號，現在的他更珍惜與太太及兒孫共聚的天倫之樂。

向華強大方承認年輕時曾有過一段輕狂歲月。（小紅書截圖）

向華強自爆以往都是很多女朋友倒追他。（小紅書截圖）

受母親做「填房」影響 發誓絕不包二奶

向華強之所以如此堅守對婚姻的忠誠，原來也是受媽媽影響。他提及自己的母親當年是父親的「小妾」（填房），一生過得悲慘且抑鬱。他對母親的笑聲印象深刻：「她笑聲是苦中帶笑，笑中帶苦。但我跟她講我掙很多錢，我快發達了，她說『哼哼，不會啦。』就是笑聲中帶那種苦，到最後都是悲慘的。」母親的遭遇讓他發誓：「打死我都不會有一個老三，找一個女人來做小妾。」

向華強之所以如此堅守對婚姻的忠誠，原來也是受媽媽影響。（小紅書截圖）

向華強發誓打死都不會有一個「小三」。（小紅書截圖）

相比之下，向太爽朗帶魔性的笑聲治癒了他。向華強模仿向太「呵呵呵」的大笑，坦言這讓他感到心情愉悅，沒有憂慮。片段最後，向華強語重深長地勸勉一眾男士，若娶到好老婆一定要好好對待，因為好老婆不單止幫夫，更能「旺夫旺財旺三代」。網民紛紛留言大讚向太馭夫有術。

向華強語重深長地勸勉一眾男士，若娶到好老婆一定要好好對待，因為好老婆不單止幫夫，更能「旺夫旺財旺三代」。（小紅書截圖）