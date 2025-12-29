退圈藝人抗癌成功打5份工養病父買樓 生病獨自求醫：孤立無援
撰文：張寧兒
出版：更新：
現年43歲的李日朗（Don），今年於社交平台正式宣布退出娛樂圈，結束超過20年演藝生涯。李日朗一度遠赴印度短期出家修行，被傳因情傷出家，不過李日朗即澄清純粹體驗人生，與感情事無關。近年他專注經營自身小店及網絡創作，亦時常拍片宣傳小顏術。日前李日朗拍片透露生病求醫，大呻孤立無援。
李日朗在片中透露自己是家中的頂樑柱，他說：「當頂樑柱累了、病了，獨自硬扛的時候，有多難。」李日朗獨自入院攞籌、排隊、做檢查，為自己打氣。他戴上口罩，看上去十分疲倦。李日朗坦言不敢告知家人，「身體不舒服不敢聲張，怕家裏人擔心，只能自己一個人跑醫院。」李日朗嘆：「這種孤立無援的感覺，真的太磨人了。」最後李日朗鼓勵大家：「只要不放棄，就總有扛過去的那天。」
李日朗在2003年以歌手身分出道，憑青春劇《當四葉草碰上劍尖時》嶄露頭角，2015年憑「鬼哭神嚎版」《傻女》，讓他從「過氣藝人」華麗變身成「哭腔王子」，讓李日朗重新為觀眾認識。可是之後星途平平，2023年他自揭曾患胃癌，卧床三個月，其父母再先後病倒，今年他透露父親證實患上癌症，媽媽則受腿傷，令他身心承受巨大壓力，一星期已花費近20萬醫藥費。為了買樓，李日朗一日打5份工，一天先是到港台接受訪問，再回公司幫人做療程，緊接做講師，最後還要直播帶貨，下班回家已經是凌晨兩點多。雖然李日朗不時呻辛苦，但李日朗仍然以積極態度面對生活。