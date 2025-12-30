愛回家Laptop丨孟希璘開水晶店月入高TVB十倍　上位花旦錯愕：吓

現年35歲的孟希璘生於演藝世家，自小在邵氏宿舍長大，2017年投考第29期TVB藝員訓練班，畢業後入行，憑TVB劇《愛回家之開心速遞》的Laptop成功入屋。孟希璘在劇集《十八年後的終極告白》中飾演同性戀售貨員「Jackie蔡慧蘭」一角備受關注，她本身亦是一名同性戀者，與前TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持李寶珊於2020年的情人節公開戀情，年前她們合作經營水晶店，搞得有聲有色，近日她自爆現在收入比TVB人工高出最多20倍，令訪問她的36歲TVB上位小花蔡潔十分驚訝，O嘴：「吓！」了一聲後流露出一副羨慕表情。

孟希璘生於演藝世家，自小在邵氏宿舍長大。（資料圖片）

孟希璘與前TVB節目《#後生仔傾吓偈》主持李寶珊於2020年的情人節公開戀情。（ig@ballmang）

水晶店「鎮店之寶」達六位數

蔡潔今年憑《執法者們》中「何天茹」一角入圍《萬千星輝賀台慶》的「最佳女主角」十強，備受TVB力捧。她昨日（29日）在IG分享一段影片，她帶住愛貓「豬仔」一起到孟希璘與女友經營的水晶店，店中有好多不同種類、大大小小不同的水晶，其中一塊巨型沒有染色的黑水晶，據孟希璘透露達六位數，被定為是「鎮店之寶」。蔡潔心心眼說：「入到嚟我係俾你哋嘅存貨量震撼咗，心諗，嘩，好富有！」

蔡潔係TVB力捧花旦，今年入圍「最佳女主角」十強。（ig@jackykycai）

蔡潔帶埋貓仔一齊去探店。（ig@jackykycai）

原來係孟希璘同女朋友李寶珊。（ig@jackykycai）

二人合作開水晶店數年，由50呎細舖搬到現在有數百呎。（ig@jackykycai）

孟希璘謙稱不是，透露是一步一步苦心經營：「由第一間舖五十幾尺，慢慢搬到第三個舖位。」她笑稱拍攝《拳王》後被「折磨完」，亦因為要應對影視寒冬，而萌生開店念頭，她透露是「All in」全副身家，續說：「經濟差反而係大家嘅機會，尤其小商家及創業嘅人，因為成本變低，自己都出路遇貴人。」

來到最Juicy的問題，蔡潔問：「收入比公司多幾多倍？」二人放聲大笑，孟希璘再認真數數手字，最後得出的答案：「一定有十倍，自己衡量比例啦！頭兩、三個月都係兩倍起，之後十幾至二十倍都有，到現在穩定十倍左右。」蔡潔即張口開：「吓！」一聲，然後流露出bling bling眼好羨慕表情，並恭喜對方能做自己喜歡的工作，勇敢踏出第一步。

鎮店之寶，強調冇噴黑色油漆。（ig@jackykycai）

蔡潔化身主持人，問孟希璘影視寒冬應對法。（ig@jackykycai）

仲有一個好Juicy嘅問題，收入幾多？（ig@jackykycai）

數數手指。（ig@jackykycai）

聽到十倍二十倍呢個數，蔡潔「吓」咗一聲！（ig@jackykycai）

計完條數，人工有TVB十倍有多，蔡潔都心心眼，依然係笑。（ig@jackykycai）

現年35歲的孟希璘出身於香港武打演藝世家，父親是邵氏演員、金馬獎最佳動作設計得主孟龍，二伯父是金像獎最佳男配角得主孟海，大姑媽孟秋也是武打演員，她自小在邵氏宿舍長大，熟悉影視圈，但因患有免疫系統疾病（原發性雷諾氏綜合症），未能繼承家族武打衣缽，轉而投身幕前。孟希璘曾透露試過半年沒有工開，接受《香港01》訪問時透露想過駕電單車送外賣，可惜考了4次都不合格，亦感激父母一直支持及體諒，讓她能繼續追夢：「其實收入唔多嘅時候，就會慳住用，屋企嘅水電、媒同屋租，全部都係靠屋企人，就算出親街食飯，全部都係我阿媽俾晒。其實我個心係好不堪，覺得對佢哋唔住，對佢哋好多虧欠。」

孟希璘憑《回愛家之開心速遞》的Laptop成功入屋。（ig@ballmang）

孟希璘憑《回愛家之開心速遞》的Laptop成功入屋。（電視截圖）

I.T.部門都好耐冇合體。（ig@ballmang）

孟希璘曾有一年感概無機會出席TVB台慶。（ig@ballmang）

拍過《痞子無間道》。（ig@ballmang）