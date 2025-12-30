貼地歌神秒變熱心市民　主動幫送貨司機泊車獲讚：巨星之所以巨星

陳奕迅（Eason）出道多年，除了唱功了得，其鬼馬性格及親民作風亦深入民心。雖然貴為「歌神」，但陳奕迅私下生活極為貼地，不時會被市民在茶餐廳或街頭「野生捕獲」。近日，有網民在社交平台分享了一則關於陳奕迅的暖心事蹟，指他在街頭目擊陳奕迅主動協助一名送貨司機泊車，毫無架子的舉動獲網民激讚！

陳奕迅秒變熱心市民

該名網民以「陳奕迅！巨星之所以巨星！」為題，透露當時他正與陳奕迅在門口交談，突然有位送貨司機要開車駛入停車場。然而，由於現場停泊了一輛私家車及放置了雜物，送貨司機嘗試了幾次「扭軚」都未能成功駛入。此時，在一旁目擊全程的陳奕迅並未袖手旁觀，馬上二話不說立即上前幫忙。據該網民描述，陳奕迅先是走到隔壁餐廳門口，主動將阻礙通道的餐牌搬起並靠邊放好，期間更非常有禮貌地向餐廳老闆打了聲招呼：「唔好意思俾車入下，好快。」

陳奕迅主動幫送貨司機泊車獲讚

隨後，陳奕迅更化身「熱心市民」，站在車頭車尾位置幫手「睇位」指揮，引導貨車順利駛入。當貨車成功泊好後，送貨司機隨即雙手合十感謝陳奕迅。有趣的是，該名送貨小哥似乎沒認出這位熱心途人就是陳奕迅。

事後，陳奕迅亦未有邀功，反而跑回去將剛才搬走的餐牌搬回原位，並再次向餐廳老闆說了一句：「唔該晒。」這則好人好事曝光後，不少網民紛紛留言大讚陳奕迅：「他真的很好」、「不愧是我愛了這麽多年的男神！」、「陳奕迅擁有世界上一切美好的品德」、「這種品德，太值得敬佩了」，亦有人笑言該位司機走寶，「司機大哥竟然唔認得E神，錯失合照機會！」