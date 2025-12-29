何沛珈被爆與阮浩棕2年情玩完　稱目前單身：覺得係衝事業嘅時間

29歲TVB力捧小花何沛珈，早年以「東張女神」聞名，去年更成為巴黎奧運「奧運六星」之一，主持、綜藝、劇集三線發展。 她與「星三代」阮浩棕於2023年合作劇集《異空感應》結緣，雖未正式承認戀情，但兩人頻頻以情侶檔出席活動，如今年2月眼鏡推廣，網上互動甜蜜，戀情成半公開秘密。

何沛珈、阮浩棕雖未正式承認戀情，但兩人頻頻以情侶檔出席活動，互動甜蜜。３

何沛珈今日現身尖沙咀出席無綫全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳造勢活動。（葉志明攝）（葉志明攝）

何沛珈今日現身尖沙咀出席無綫全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳造勢活動。（葉志明攝）（葉志明攝）

近日有指兩人結束兩年情，主要導火線包括工作聚少離多，以及TVB執行不成文「禁愛令」，禁止力捧藝人高調戀愛，以免影響事業發展。 據知何沛珈與阮浩棕為維繫感情飽受壓力，最終以事業為重，忍痛分手，不過有傳此舉或為何沛珈參加《女神配對2》鋪路，單身身份增話題性。

何沛珈被爆與阮浩棕2年情玩完。（葉志明攝）

有指兩人結束兩年情，主要導火線包括工作聚少離多，以及TVB執行不成文「禁愛令」，禁止力捧藝人高調戀愛，以免影響事業發展；此外，有傳此舉或為何沛珈參加《女神配對2》鋪路，單身身份增話題性。（葉志明攝）

何沛珈今日（29/12）現身尖沙咀出席無綫全新節目《尋歡作樂的姐姐》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我目前係單身，而我哋不嬲都係好好嘅朋友，大家依然都係朋友，而我嘅狀態係單身。（指無綫出「禁愛令」！）我係有睇到相關報道，我覺得無論公司好，又或者我哋自己好，不嬲都要專注返事業。（公司有限制拍拖？）我哋嘅壓力從來都唔係人哋俾我哋，我哋都係自己俾壓力自己，覺得係衝事業嘅時間，所以大家都係專注事業嘅人。」

何沛珈表示自己目前單身，對於公司禁愛令，她說：「我係有睇到相關報道，我覺得無論公司好，又或者我哋自己好，不嬲都要專注返事業。」（葉志明攝）