無綫新聞主播容家耀離巢「人生新篇章開始」　去年報新聞曾落淚

無綫新聞台主播容家耀，今日（29日）在社交平台撰寫長文，正式宣布結束在TVB長達7年多的新聞旅程，並感性表示這裡讓他「夢想成真」，除了回顧七年間各個精彩時刻，亦預告人生新篇章即將開始：「希望日後以另一身份再與大家見面。」



由實習記者做到主播 難忘通宵準備國際大事

容家耀回顧這7年多的時光，形容自己由實習記者做起，經歷過前線港聞採訪、主持資訊節目，一步步走到主播枱，能夠在不同崗位「事事關心」感到相當榮幸。雖然在鏡頭前表現淡定專業，但他坦言主播工作絕不容易：「從北京閱兵、神舟飛船升空與降落、俄羅斯紅場閱兵以至美國總統就職典禮等國際大事，每次一個多小時的大事直播，背後是無數個通宵達旦地準備。」

一腳踢製作《探古尋源》 望觀眾包容直播蝦碌時刻

除了報新聞，容家耀亦有份主持多個深入民心的資訊節目，包括《探古尋源》、《行行有好景3》及《寵寵物語》等。他透露這些節目由構思、聯絡、拍攝、寫稿、找舊片到跟剪接都親力親為，每一集出街都帶給他無比滿足感。臨別依依，他亦不忘感謝控制室同事、一路提攜與教導他的前輩、主播，以及每一位觀眾的支持。他說：「感激每封來信、每則留言，甚至街上的鼓勵與支持；感激每一位收看過容家耀報道新聞的觀眾。」

對於在全天候24小時的新聞台中，偶爾出現的失誤，他亦展現高EQ自嘲：「一路走來，全天候直播的電視新聞播報難免有蝦碌時刻，還望見諒。」至於未來去向，容家耀未有透露具體細節，但就留下一句伏筆：「新聞報道完，人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面。」不少網民紛紛留言送上祝福，期待他在新領域再發光發熱。

新聞系高材生獲獎無數 曾短暫離開TVB

容家耀畢業於香港城市大學媒體與傳播學系，曾經為香港電台新聞部記者及無綫新聞台高級主播。他大學時已曾在多項大專新聞媒體相關比賽中奪獎。於2017年代表香港城市大學參與由香港賽馬會災難防護應變教研中心舉辦的微電影創作比賽，奪得大專組冠軍；2019年代表香港城市大學參加無綫電視舉辦的2019 TVB 大專紀實短片比賽。在學時亦曾獲得香港特別行政區政府獎學基金。2022年9月起，他更攻讀香港中文大學企業傳播社會科學碩士，2024年7月畢業。據知容家耀曾於2022年初離開無綫新聞，再於2022年10月重返無綫新聞再次擔任主播，至本月再度離巢。

去年報樓市新聞落淚 同事揭真相

2024年12月，容家耀報新聞時發生一段小插曲，當他講到樓市持續下跌，創下22年來的最大跌幅時，竟不禁流下了男兒淚，臉上明顯見到兩條淚痕，令觀眾聯想他會否是樓市下跌的苦主，不過其前同事胡朗軒就在網上為他澄清，表示：「佢病得好重，忍咳咋！」