林俊傑女友「七七」大起底！家庭富裕母遺巨額遺產自稱是美籍華裔

「情歌王」林俊傑（JJ）今日（29日）他無預警公開認愛女友「七七」，他在社交平台分享了「一家四口」的合照，消息一出立即震驚網民。其實早於今年2月時林俊傑已經被爆出新戀情，而對象就是比他小20歲的網紅七七（Annalisa），二人曾多次被目擊約會，七七更曾在洛杉磯被目與林俊傑穿上情侶裝逛街。

林俊傑疑和女友網紅七七情侶裝出遊。（微博圖片）

林俊傑毫無預警下公開認愛女友「七七」。（微博圖片）

林俊傑女友「七七」是誰?

有自稱是七七的同學爆料，指二人於2023年底經朋友介紹下認識，並稱七七自稱是美籍華裔，但其實是廣東人。23歲的七七是一名網紅，為模特兒出身，家庭背景優越，父親是內地知名上市公司老闆，母親亦留下可觀遺產，並傳她本人在東京、紐約、西雅圖等地都擁有房產。

