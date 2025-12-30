佘詩曼離奇遭編劇公審竟被轟「庸才」　網民批行為荒謬：你誰啊？

三屆視后佘詩曼憑《新聞女王》及《新聞女王2》人氣一時無兩，成為各大品牌及影視作品的搶手貨。日前（27日）一位自稱台灣編劇的網民「吳洛」在Threads公開發文公審佘詩曼及其團隊為「庸才」，指責對方收到其創作的劇本後「已讀不回」長達38天，引起港台網民熱議。



自稱台灣編劇的網民發文公審佘詩曼團隊

自稱台灣編劇的網民「吳洛」在Threads上連環發文，指自己在11月20日向佘詩曼團隊寄出名為《慟‧動》的原創劇本，但至今（27日）38日都杳無音信。對此，他激動發文表示：「既然有勇氣壓流量，為什麼沒膽量承認失職？我現在確信，你們不僅是庸才，更是一群無視藝術價值的瘋子。」同時分享了多張發送給佘詩曼官方IG的私訊，以及多封寄往不同信箱的郵件，來「證據」自己曾多次嘗試聯繫對方。

他續指：「你們以為憑藉流量就能抹滅真相？既然你們沒膽量承認失職，那我也會用我的方式，確保這份『一個月的沉默』連同劇本的重量，最終會呈現在佘小姐面前。我不跟庸才廢話，我只要一個正式的、對得起專業的回覆。你們的沉默，正在讓你們專業掃地。」要求得到基本尊重及公平對待。

網民一面倒力撐佘詩曼 認為吳洛行為荒謬

有大批港台網民看到吳洛的帖文後，狠狠批評吳洛的做法，幾乎一面倒支持佘詩曼，更質疑他是否有權要求回覆。有不少網民指出藝人工作室沒有義務回覆主動投稿，這亦是行業常態：「你誰啊？為甚麼他們要回覆你？」、「大把創作人投稿／自薦都無下文嫁啦，一日幾百個email仲得閒reply你咩？」、「好似interview fail咗，間公司都唔會同你講返。」另外，網民都認為吳洛情緒勒索行為荒謬，不應將未獲回覆的挫敗感轉化為公開攻擊。

吳洛認情緒偏激網民唔買帳

遭網民猛烈批評後，吳洛再度發文，承認情緒可能有點偏激，但本意是出於對佘詩曼的尊重和欣賞，不希望她錯過好作品。他解釋採取激烈手段是因為正常渠道得不到回應，並強調「我核心尊且敬愛心中的前輩」，最後更呼籲大家不要攻擊佘詩曼。儘管吳洛如何為自己辯解，網民並不買帳，更認為荒謬行為已對佘詩曼及其團隊造成困擾，最後吳洛亦將帖文刪除。