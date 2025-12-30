梅根哈里勁惡頂？5年換11公關主管　Kris Jenner生日合照成導火線

英國哈里王子於2020年脫離英國王室，與妻子梅根（Meghan Markle）移居到美國生活後，梅根積極參與幕前工作，動向依然引起網民關注。繼日前被挑選為2025年度「最討人厭的名人」第一位後，近日再度傳出負責兩人慈善機構「Archewell Philanthropies」的首席公關主管Meredith Maines正式辭職，成為哈里夫婦5年內第11位離職的公關。

梅根成功撼贏正在監獄的饒舌天王Diddy榮登2025年度「最討人厭的名人」榜首。（Getty Images）

據外媒《Page Six》報道，公關主管Meredith Maines的離職消息於上周五曝光，一名知情人士透露，Maines其實早在聖誕節前就提出辭呈，目前只是暫時留任到新年，協助交接工作。據悉，哈里和梅根在11月參加名媛Kim Kardashian母親Kris Jenner的70歲奢華生日派對爆發一連串風波，當日出席派對的名人包括：亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）、微軟創始人蓋茨（Bill Gates）、Beyoncé、Mariah Carey、Justin Bieber夫婦、Stevie Wonder、Alicia Keys、Paris Hilton等貴賓。派對結束後Kim和Kris曾在IG分享與哈里梅根的合照，不過照片卻離奇遭刪除。有消息人士指出，王室圈內人私下形容哈里夫婦參加這類派對作風高調又俗氣，與王室形象背道而馳。

有大批網民認為哈里夫婦5年換11公關主管，梅根才是問題的根本。（Getty Images）

報道透露，哈里夫婦的公關團隊曾私下要求Kardashian母女刪除合照，原因是「哈里正在與王室修補關係，不希望在這時候惹怒家族」。另一名知情人士表示，Kardashian家族對此感到不滿，認為派對主要是為Kris Jenner慶生，焦點卻被哈里夫婦搶走焦點。有不少網民都表示：「肯定佢哋勁惡頂」、「脫離王室後什麼都不是」、「好多人都唔知佢哋個慈善機構做咗啲乜」、「點解個個都走？」、「梅根根本唔知佢先係個問題」。