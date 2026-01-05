萬千星輝2025｜曾展望情侶檔奪獎落空　年幼喪父母親獨力撐起頭家

《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男藝員」結果出爐，本來以為葉蒨文奪得女飛躍後，曾展望會順理成章情侶檔齊齊奪獎，但中途殺出一個吳業坤令好夢成空，曾展望大熱倒灶。

曾展望年幼喪父母親獨力撐起頭家

今年28歲的曾展望出生於美國洛杉磯，3歲時隨家人移居香港，16歲時遇上父親急病離世，母親多年來肩負養育他及妹妹成長的重擔。曾展望畢業於香港理工大學會計系，據知，曾展望在街頭接受《#後生仔傾吓偈》的街頭訪問，怎料隔了約半年，他就收到節目組聯繫，並邀請他加入《#後生仔2.0》。當時他抱住識朋友、尋找樂趣及兼職賺錢的心態，就意外踏入了演藝圈。2018年他加入《#後生仔傾吓偈》，2021年正式簽約成為無綫藝員，並獲安排在《Think Big》做主持，之後加入處境劇《愛回家之開心速遞》，開始入屋。

曾展望曾考獲七品道士

除了演戲，曾展望也興趣多多，原來他熱愛拉丁舞，小三至中一曾在東亞運表演。同時，他也對道教亦有濃厚興趣，曾因陪朋友驅鬼而接觸道教，在20歲時到內地花一星期考獲了七品道士資格，每日早上6時起身聽大師講經，直到晚上9時，他表示試驗相當嚴厲，如果中途恰眼瞓，就要被尺敲醒，然後罰跪香。他曾分享：「在龍虎山參加『授籙儀式』，首次考取道士資格，獲『三五都功七品道士』職位，3年後可再考試升至五品，繼而三品。」興趣廣泛而又冷門，相當有反差。

