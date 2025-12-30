霍哥澄清與劉馬車絕無合作拍三級片已報警　提醒女生勿試鏡受騙

微辣前藝人霍哥（霍俊邦）今日於社交網發表聲明澄清近日有傳他將與劉馬車拍攝三級片的謠言，他發文寫道：「這幾天在網上或私底下都收到消息，指有女藝人及KOL收到劉馬車的合作邀請，內容是跟我本人霍俊邦合拍三級片。本人並沒有跟劉駿軒（劉馬車），IG賬號： @carriagelau04151996 有任何形式的影視合作，更沒有授權他以我的名義邀約任何女士參演拍攝三級片，也沒有安排任何試鏡。」

人氣KOL「霍哥」霍俊邦向來是「索女磁石」。（資料照片）

霍哥面對網民追擊，表示會平常心面對。（葉志明攝）

已報警處理提醒大家慎防被騙

霍哥續說：「此人劉駿軒有多次風化案監禁記錄（包括強行猥褻罪，非禮罪等），我不清楚他向多少人發出了這個不實的拍攝邀約，絕不容許不法分子借用本人之名，趁機欺詐無辜的女士前往所謂的辦公室進行試鏡，身陷險境。特此通知所有人士，一定要保護好自己人身安全，免受不法分子所騙，帶來精神及身體上的損失。如本人要找藝人合作，我會使用自己的社交帳號聯絡，不會假手於人。就這次事故，本人已報案。希望各位保障自己人身安全。」霍哥貼出了他已報警備案的電子報案記錄，以及劉馬車社交帳號向一名女生發出一個邀約拍攝三級片試鏡的對話截圖，再三提醒大家慎防被騙。

劉馬車。（梁碧玲攝）

劉馬車。（梁碧玲攝）

霍哥的電子報案記錄。(霍哥ig截圖)

劉馬車邀約女生為三級片試鏡。(霍哥ig截圖)