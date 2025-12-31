「億萬星二代」鄧兆尊大婆Carman激罕受訪　低調戴靚錶貴氣賀姑仔

現年58歲的「現代韋小寶」鄧兆尊是億萬星二代，爸爸為已故粵劇名伶新馬師曾，有報道指他坐擁15億資產。除了有錢有名氣，鄧兆尊未婚擁有三位紅顏知己，包括「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐。鄧兆尊日前出席細妹鄧翠玉元朗錦田貓狗服務中心開張，激罕見大婆Carman上鏡接受訪問，貴氣十足！

鄧兆尊的三位女友Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

鄧兆尊在李婉華的頻道被問到性生活，他竟說：「冇呢啲嘢㗎喇！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」（YouTube@李婉華 Anita Lee）

日前「徐蓉蓉文化工作室專頁」在Facebook上載訪問片段。Carman站在中間，鄧兆尊鄧翠玉站在一邊，鄧翠玉親密地與Carman站在一起，並被爆現場頻頻叫「大嫂」，足見姑嫂關係融洽。片段中，Carman做訪問時不時騷出左手所戴的靚錶，閃閃發光，相信平時鄧兆尊對她愛錫有加。Carman頗為怕醜緊張，雙手緊握合十，小鳥依人靠在鄧兆尊鄧翠玉身旁。問到平時與姑仔的相處細節時，Carman大讚道：「佢對屋企人好好，好有親情，上上下下都照顧晒。」鄧兆尊則指阿妹做甚麼都支持，一家人相處和諧。

鄧兆尊與女友陳小姐。（網絡圖片）

陳小姐曾與鄧兆尊上節目受訪。（資料圖片）

鄧兆尊出名艷福無邊，三位女友被調教得貼貼服服。有指鄧兆尊為安置三位紅顏知己，分別在灣仔租住或擁有三個物業，除了正印Carmen與他同住永祥大廈，二奶三奶就分別住灣仔菲林明道同駱克道舊樓。

鄧兆尊出席細妹鄧翠玉的貓狗服務中心開張。（小紅書）

切燒豬。（小紅書）

Carman做訪問時顯得緊張怕醜。（Facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）