陳庭欣曾與性伴侶多得驚人港男拍拖　跟半億大狀唐偉倫有短暫情緣

陳庭欣（Toby）難敵七年之癢，昨日（29日）在活動上宣告與拍拖近8年的彩豐行老闆楊振源（Benny）因「三觀不合」而分手。她之後接受TVB娛樂新聞台訪問時，一直強忍淚水，提到未正式公開分手消息前，經常被身邊人問「男友喺邊？」、「佢公司點」問題等，陳庭欣眼眶通紅哽咽說：「我嗰刻心裡面都會痛一痛嘅，原來咁多年一齊，好多嘢未必可以即刻分得開，都要時間。」

傳迷倒港姐贊助商太子爺

現年38歲的陳庭欣是2010年港姐冠軍，其實陳庭欣與楊振源拍拖之前，兩人的情史亦各自各精彩。陳庭欣貴為2010年港姐冠軍，美貌與智慧並重的她當然不乏裙下之臣。陳庭欣當年參選港姐時，就有指她迷倒贊助商之一的康泰旅行社太子黃進達（Jason），二人因而傳出緋聞，陳庭欣就澄清有關緋聞。出道後，陳庭欣又曾被傳媒拍到與黎諾懿在赤柱約會兩小時，兩人撐枱腳後更到海邊漫步，事後兩人揚言彼此只是朋友關係。

與翟威廉傳足五年 分手仍是好朋友

由2011年開始，陳庭欣和香港先生翟威廉的緋聞傳足5年，二人經常以情侶檔姿態出席活動，甚至多次被拍到出入對方寓所，戀情早已是娛樂圈「公開的秘密」，可惜有傳女方因感到這段情「看不到將來」，最終選擇結束，但分手後仍是好好朋友。分手後，翟威廉才承認二人曾拍拖五年，年前翟威廉被歌手麥貝夷爆「性伴侶多得驚人」，更被女方指責當「炮友」。翟威廉亦毫不掩飾，受訪坦承有超過10年搵SP（性伴侶），數量保密但就肯定多，相熟的有幾個，連日韓嘅都有。一句「反正我都冇fans㗎啦」，面對如此坦白的回應，網民不批評反欣賞，稱他年輕壯健，外貌條件吸引，搵性伴侶可以理解。

捲入三角戀疑雲 與半億大狀唐偉倫短暫情緣

2017年，陳庭欣被爆出與執業大律師唐偉倫（Warren）秘密交往。唐偉倫背景不凡，不僅是女星夏文汐的表弟，亦曾與楊恭如傳過緋聞，更坐擁半億物業。當年陳庭欣被拍到頻繁出入男方的碧瑤灣寓所，隨即捲入「拜金」負面傳聞。當時更有指唐偉倫本已有模特兒女友卓楓而，令陳庭欣一度背負「第三者」嫌疑，惟她一直保持低調，始終以「朋友」稱呼對方。不過，這段情維持僅約一年，有指陳庭欣與唐偉倫的分手的時間線與楊振源相戀時間交疊。但一切已成過去，陳庭欣與楊振源最後「因瞭解而不瞭解」為這段八年情劃上句號。

至於陳庭欣前男友楊振源亦同樣情史多籮籮，擁有極佳異性緣的楊振源，除被影到與金髮美女遊船河外，更曾先後與多位女星傳出緋聞，即使他與陳庭欣相戀後，依然緋聞不絕。

